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Після зльоту літака з "Борисполя" Єрмак заінтригував новим ребусом

19 грудня 2023 16:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Після зльоту літака з "Борисполя" Єрмак заінтригував новим ребусом
Зліт повітряного судна з аеропорту. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

З аеропорту "Бориспіль" вранці 19 грудня вилетів пасажирський літак. Він стояв на летовищі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відповідний ребус з реакцією на цю подію опублікував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Скриншот ребуса Єрмака

Виліт з Борисполя 19 грудня

Відомо, що виліт літака Boing 777-300 української авіакомпанії Skyline Express відбувся о 9 ранку. Під час польоту він дотримувався стандартів авіаційної безпеки відповідно що воєнного стану.

Представники "Борисполя" уточнили, що з моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року літаки Skyline Express перебували на стоянці в аеропорту. Вони проходили постійну технічну підтримку та обслуговування.

Зазначимо, що це вже четвертий успішний перегін судна з аеропорту "Бориспіль" з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, що в аеропорту "Бориспіль" вже зараз з'явилися активні вакансії на працевлаштування.

Також ми писали, що в Україні обговорюють питання часткового відновлення авіасполучення. Проте аеропорт "Бориспіль" можуть відкрити лише у випадку повного закриття неба над Україною від ворожих цілей.

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