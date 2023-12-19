После взлета самолета из "Борисполя" Ермак заинтриговал новым ребусом

Взлет воздушного судна из аэропорта. Фото: скриншот с видео

Из аэропорта "Борисполь" утром 19 декабря вылетел пассажирский самолет. Он стоял на аэродроме с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Соответствующий ребус с реакцией на это событие опубликовал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Скриншот ребуса Ермака

Вылет из Борисполя 19 декабря

Известно, что вылет самолета Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express произошел в 9 утра. Во время полета он соблюдал стандарты авиационной безопасности в соответствии с военным положением.

Представители "Борисполя" уточнили, что с момента закрытия воздушного пространства Украины 24 февраля 2022 самолеты Skyline Express находились на стоянке в аэропорту. Они проходили постоянную техническую поддержку и обслуживание.

Это уже четвертый успешный перегон судна из аэропорта "Борисполь" с начала полномасштабной войны.

Напомним, что в аэропорту Борисполь уже сейчас появились активные вакансии на трудоустройство.

Также мы писали, что в Украине обсуждается вопрос частичного возобновления авиасообщения. Однако аэропорт "Борисполь" могут открыть только в случае полного закрытия неба над Украиной от враждебных целей.