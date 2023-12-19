Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow После взлета самолета из "Борисполя" Ермак заинтриговал новым ребусом arrow

После взлета самолета из "Борисполя" Ермак заинтриговал новым ребусом

19 декабря 2023 16:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
После взлета самолета из "Борисполя" Ермак заинтриговал новым ребусом
Взлет воздушного судна из аэропорта. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Из аэропорта "Борисполь" утром 19 декабря вылетел пассажирский самолет. Он стоял на аэродроме с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Соответствующий ребус с реакцией на это событие опубликовал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Читайте также:
null
Скриншот ребуса Ермака

Вылет из Борисполя 19 декабря

Известно, что вылет самолета Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express произошел в 9 утра. Во время полета он соблюдал стандарты авиационной безопасности в соответствии с военным положением.

Представители "Борисполя" уточнили, что с момента закрытия воздушного пространства Украины 24 февраля 2022 самолеты Skyline Express находились на стоянке в аэропорту. Они проходили постоянную техническую поддержку и обслуживание.

Это уже четвертый успешный перегон судна из аэропорта "Борисполь" с начала полномасштабной войны.

Напомним, что в аэропорту Борисполь уже сейчас появились активные вакансии на трудоустройство.

Также мы писали, что в Украине обсуждается вопрос частичного возобновления авиасообщения. Однако аэропорт "Борисполь" могут открыть только в случае полного закрытия неба над Украиной от враждебных целей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме