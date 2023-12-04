В мережі з'явилися вакансії на роботу в аеропорті "Бориспіль" — що відбувається

Аеропорт "Бориспіль". Фото: Укрінформ

В умовах війни, яку розв'язала проти України Росія, не може бути і мови про якій подорожі літаком в українському повітряному просторі. Тим не менш, в аеропорту "Бориспіль" вже зараз з'явилися активні вакансії на працевлаштування.

Така інформація міститься на сайті robota.ua.

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Незважаючи на війну, яка не збирається припинятися, в міжнародному аеропорті "Бориспіль" шукають нових працівників. Переважно це спеціальності, пов'язані з наземним обслуговуванням: контролери, прибиральники, технічні працівники.

Вакансії на роботу в аеропорті "Бориспіль". Фото: Скриншот

Не забули і про безпеку: бажаючі можуть подати резюме на посаду старшого інспектору пункту контролю на безпеку або ж старшого інспектора зони контролю.

Вакансії на роботу в аеропорті "Бориспіль". Фото: Скриншот

Є також і вакансії, які стосуються безпосередньо роботи з пасажирами, багажем та іншими невід'ємними моментами, які є характерні для нормального функціонування аеропорту.

Вакансії на роботу в аеропорті "Бориспіль". Фото: Скриншот

Варто відзначити, що заробітні плати на більшість вакансій доволі незначні. Вони здебільшого не перевищують 20 тисяч гривень.

Проєкт Міністерства інфраструктури України для працевлаштування ВПО

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури разом з порталом robota.ua запускає проєкт "Робота та відновлення" щодо пошуку роботи в транспортної галузі, галузі зв’язку, будівництва та у сфері відбудови в цілому.

До ініціативи також приєдналися Державне агентство відновлення, АТ "Укрпошта" та АТ "Укрзалізниця". Ініціативу також підтримала громадська спілка "Українська інфраструктурна асоціація".

"Цей проєкт допоможе забезпечити роботою українців, в тому числі тих, які були змушені залишити свої домівки. А також підсилити кадровий потенціал підприємств інфраструктури та сфери відновлення в цілому", — зазначив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Відкриття аеропорту "Бориспіль"

Раніше в аеропорту "Бориспіль" відбулася зустріч за участі Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та іноземних послів. Вони обговорили десятий пункт української Формули миру про підтвердження закінчення війни.

Звертаючись до присутніх, Єрмак нагадав, що о третій годині ночі 24 лютого 2022 року з аеропорту "Бориспіль" вилетів останній пасажирський літак.

Він висловив переконання, що невдовзі "Бориспіль" знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна.

Нагадуємо, що в Україні навіть до закінчення війни планують відкрити один із цивільних аеропортів. Проте наразі невідомо, про який саме аеропорт йдеться.