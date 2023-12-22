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Питання, які ставлять у бойових підрозділах — Зеленський провів нараду з Умєровим

22 грудня 2023 20:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Питання, які ставлять у бойових підрозділах — Зеленський провів нараду з Умєровим
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим. Вони обговорили низку важливих питань, пов'язаних із посиленням Збройних сил України у боротьбі проти російських загарбників.

Про це повідомили в Офісі Президента Україні.

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"Провів нараду з міністром оборони та командою. Готуємо розв’язання тих питань, які ставлять у наших підрозділах, у бойових бригадах", — повідомив Президент.

Зеленський додав, що обговорювалися питання мотивації військовослужбовців, визначеності термінів служби та проблеми поповнення.

"Сили оборони тримаються на людях. А люди — це дух і зброя. Обидва компоненти ми маємо забезпечити. Дякую всім, хто допомагає!" — зазначив Глава держави.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на знищення російських важких багатоцільових винищувачів Су-34 ПКС РФ в Херсонській області. Він відзначив успіхи Одеської зенітно-ракетної бригади.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з нещодавно призначеним міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Вони обговорили подальшу взаємодію в оборонній сфері та питання створення спільних виробництв.

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