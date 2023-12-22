Вопросы, которые задают в боевых подразделениях — Зеленский провел совещание с Умеровым

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. Они обсудили ряд важных вопросов, связанных с усилением Вооруженных сил Украины в борьбе против российских захватчиков.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

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Совещание Зеленского с министром обороны

"Провел совещание с министром обороны и командой. Готовим решение тех вопросов, которые задают в наших подразделениях, в боевых бригадах", — сообщил Президент.

Зеленский добавил, что обсуждались вопросы мотивации военнослужащих, определенности сроков службы и проблемы пополнения.

"Силы обороны держатся на людях. А люди — это дух и оружие. Оба компонента мы должны обеспечить. Спасибо всем, кто помогает!" — отметил Глава государства.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение российских тяжелых многоцелевых истребителей Су-34 ПКС РФ в Херсонской области. Он отметил успехи Одесской зенитно-ракетной бригады.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с недавно назначенным министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Они обсудили дальнейшее взаимодействие в оборонной сфере и вопросы создания совместных производств.