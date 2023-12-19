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Поблизу Вінниці затримано чоловіка за паплюження могил військових

19 грудня 2023 16:56
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Поблизу Вінниці затримано чоловіка за паплюження могил військових
Могила військовослужбовця на Вінниччині. Фото: Національна поліція
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

У селі Новоживотів Вінницької області затримано чоловіка, який пошкодив рамки з фотографіями на могилах військовослужбовців. Затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція.

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Як зазначили у поліції, повідомлення від жителя громади про вчинення злочину правоохоронці отримали 18 грудня. Продовж кількох годин вони розшукали свідків і знайшли зловмисника. 35-річний підозрюваний був затриманий. Він проживає у сусідньому селі і раніше притягувався до відповідальності за крадіжки. 

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Зловмисник завдав шкоди могилам військових. Фото: Національна поліція
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Зловмисник завдав шкоди могилам військових. Фото: Національна поліція

"Вранці 18 грудня, з його слів, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, він зайшов на територію кладовища, поламав рамки на могилах, забрав фото, які потім викинув", — йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці разом із затриманим провели слідчі дії на місці злочину. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

Нагадаємо, завдяки Службі безпеки України тюремні строки отримали двоє російських окупантів. Вони зізналися у "фосфорних" атаках РФ на Україну.

Раніше суд визнав винним агента ФСБ, який готував диверсії проти українських льотчиків та спецпризначенців. Чоловік проведе за ґратами 15 років. 

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