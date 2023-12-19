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Вблизи Винницы задержан мужчина за осквернение могил военных

19 декабря 2023 16:56
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Вблизи Винницы задержан мужчина за осквернение могил военных
Могила военнослужащего в Винницкой области. Фото: Национальная полиция
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

В селе Новоживотив Винницкой области задержан мужчина, который повредил рамки с фотографиями на могилах военнослужащих. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция.

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Как отметили в полиции, сообщение от жителя громады о совершении преступления правоохранители получили 18 декабря. В течение нескольких часов они разыскали свидетелей и обнаружили злоумышленника. 35-летний подозреваемый был задержан, проживает в соседнем селе и раньше привлекался к ответственности за кражи.

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Злоумышленник нанес урон могилам военных. Фото: Национальная полиция
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Злоумышленник нанес урон могилам военных. Фото: Национальная полиция

"Утром 18 декабря, по его словам, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он зашел на территорию кладбища, сломал рамки на могилах, забрал фото, которые затем выбросил", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители вместе с задержанным провели следственные действия с поличным. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.

Напомним, благодаря Службе безопасности Украины тюремные сроки получили два российских оккупанта. Они признались в "фосфорных" атаках РФ на Украину.

Ранее суд признал виновным агента ФСБ, готовившего диверсии против украинских летчиков и спецназовцев. Мужчина проведет за решеткой 15 лет.

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