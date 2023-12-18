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Подоляк пояснив, чому влада не хоче "реалістично" говорити з людьми про війну

18 грудня 2023 19:27
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Подоляк пояснив, чому влада не хоче "реалістично" говорити з людьми про війну
Михайло Подоляк заявив, що влада вчиться правильно говорити із суспільством. Фото: скріншот із відео
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Українська влада вчиться правильно говорити з суспільством про війну. З одного боку, населення вимагає правди, проте, з іншого боку, не можна людей підштовхувати до занадто депресивних настроїв.

Про це повідомив радник Офісу Президента Михайло Подоляк в рамках спільного проєкту "LB.ua" й EFI Group.

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За словами Подоляка, суспільство вимагає реалістичних розмов про війну. Проте треба дотримуватися певної межі, яка не дозволить панувати депресивним настроям.

"Казати, що ми втрачаємо людей. Тоді як ми мобілізуємо нових? Чи казати, наприклад, нам не вистачає грошей. Тоді бізнес скаже: якщо не вистачає грошей, давайте переносити наші виробництва за кордон, тому що ми програємо цю війну", — підкреслив він.

Подоляк певен — через емоції люди не в змозі об'єктивно сприймати інформацію про війну

Суспільство на 90% сприймає інформацію інакше, зауважив Подоляк. Людям притаманні емоції через втрати, трагедії та інші реалії війни. Саме у надто емоційному сприйнятті, додав він, і полягає найбільша складність.

"Ми вчимося сьогодні розуміти, де ця золота середина, що можна казати в цій війні, а що казати не треба. І це складно. Повірте мені, складно. Ми можемо сприймати війну з урахуванням нашого суб'єктивного бачення, з урахуванням нашого інтелекту", — підсумував спікер.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що Україна наразі проходить дуже складний період війни. 

Також Подоляк казав, що для України 2024 рік буде складним. Однак, у держави є переваги, якими влада знає, як користуватися. 

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