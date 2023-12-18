Подоляк объяснил, почему власть не хочет "реалистично" говорить с людьми о войне

Михаил Подоляк заявил, что власть учится правильно говорить с обществом. Фото: скриншот из видео

Украинская власть учится правильно говорить с обществом о войне. С одной стороны, население требует правды, однако, с другой стороны, нельзя людей подталкивать к слишком депрессивным настроениям.

Об этом сообщил советник Офиса Президента Михаил Подоляк в рамках совместного проекта "LB.ua" и EFI Group.

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По словам Подоляка, общество требует реалистичных разговоров о войне. Однако нужно соблюдать определенный предел, который не позволит господствовать депрессивным настроениям.

"Говорить, что мы теряем людей. Тогда как мы мобилизуем новых? Говорить ли, например, что нам не хватает денег? Тогда бизнес скажет: если не хватает денег, давайте переносить наши производства за границу, потому что мы проигрываем эту войну ", — подчеркнул он.

Подоляк уверен — из-за эмоций люди не в состоянии объективно воспринимать информацию о войне

Общество на 90% воспринимает информацию по-другому, отметил Подоляк. Людям присущи эмоции из-за потерь, трагедий и других реалий войны. Именно в эмоциональном восприятии, добавил он, и заключается наибольшая сложность.

"Мы учимся сегодня понимать, где эта золотая середина, что можно говорить в этой войне, а что говорить не надо. И это сложно. Поверьте мне, сложно. Мы можем воспринимать войну на основе нашего субъективного видения, с учетом нашего интеллекта", — подытожил спикер.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что Украина сейчас проходит очень сложный период войны.

Также Подоляк говорил, что для Украины 2024 год будет сложным. Однако у государства есть преимущества, которыми власть знает, как пользоваться.