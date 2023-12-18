Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Подоляк объяснил, почему власть не хочет "реалистично" говорить с людьми о войне arrow

Подоляк объяснил, почему власть не хочет "реалистично" говорить с людьми о войне

18 декабря 2023 19:27
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Подоляк объяснил, почему власть не хочет "реалистично" говорить с людьми о войне
Михаил Подоляк заявил, что власть учится правильно говорить с обществом. Фото: скриншот из видео
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Украинская власть учится правильно говорить с обществом о войне. С одной стороны, население требует правды, однако, с другой стороны, нельзя людей подталкивать к слишком депрессивным настроениям.

Об этом сообщил советник Офиса Президента Михаил Подоляк в рамках совместного проекта "LB.ua" и EFI Group.

Читайте также:

Власти призывают соблюдать границы в коммуникации

По словам Подоляка, общество требует реалистичных разговоров о войне. Однако нужно соблюдать определенный предел, который не позволит господствовать депрессивным настроениям.

"Говорить, что мы теряем людей. Тогда как мы мобилизуем новых? Говорить ли, например, что нам не хватает денег? Тогда бизнес скажет: если не хватает денег, давайте переносить наши производства за границу, потому что мы проигрываем эту войну ", — подчеркнул он. 

Подоляк уверен — из-за эмоций люди не в состоянии объективно воспринимать информацию о войне

Общество на 90% воспринимает информацию по-другому, отметил Подоляк. Людям присущи эмоции из-за потерь, трагедий и других реалий войны. Именно в эмоциональном восприятии, добавил он, и заключается наибольшая сложность.

"Мы учимся сегодня понимать, где эта золотая середина, что можно говорить в этой войне, а что говорить не надо. И это сложно. Поверьте мне, сложно. Мы можем воспринимать войну на основе нашего субъективного видения, с учетом нашего интеллекта", — подытожил спикер.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что Украина сейчас проходит очень сложный период войны.

Также Подоляк говорил, что для Украины 2024 год будет сложным. Однако у государства есть преимущества, которыми власть знает, как пользоваться.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме