Проукраїнське лобі в США

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що Україна змогла сформувати лобі у Сполучених Штатах. Це лобі працює і дає конкретні результати.

Про це Михайло Подоляк розповів в ефірі каналу "Ми-Україна" у суботу, 20 липня.

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Подоляк розповів, що наразі є змога посилити українське лобі у Сполучених Штатах. При цьому його кількісні показники є неголовним.

"У України зараз сформувалось лобі природнє, наприклад Борис Джонсон достатньо активно лобіює позицію України... І він був на з'їзді Республіканської партії, коли Трампа висунули кандидатом в президенти США", — розповів Подоляк.

Він додав, що це і є професійне та оптимальне для України лобі. За словами Подоляка, є багато прихильників України з точки зору того, що ця війна має справедливо завершитися.

"І вони займають навіть радикально проукраїнську позицію. І серед них є і діючі, і колишні очільники різних держав, представники політичних партій", — наголосив Подоляк.

Раніше ми розповідали, що кандидат у президенти США Дональд Трамп розповів про телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Також він пообіцяв сприяти закінченню війни в Україні.

Додамо, що Трамп також неодноразово критикував надання американської військової допомоги Україні. Нещодавно на передвиборчому заході він пообіцяв у разі перемоги одразу "розв'язати" питання.