Проукраинское лобби в США

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что Украина смогла сформировать лобби в Соединенных Штатах. Это лобби работает и дает конкретные результаты.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в эфире канала "Мы-Украина" в субботу, 20 июля.

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Подоляк рассказал, что сейчас есть возможность усилить украинское лобби в Соединенных Штатах. При этом его количественные показатели являются неглавными.

"У Украины сейчас сформировалось естественное лобби, например Борис Джонсон достаточно активно лоббирует позицию Украины... И он был на съезде Республиканской партии, когда Трампа выдвинули кандидатом в президенты США", — рассказал Подоляк.

Он добавил, что это и есть профессиональное и оптимальное для Украины лобби. По словам Подоляка, много сторонников Украины с точки зрения того, что эта война должна справедливо завершиться.

"И они занимают даже радикально проукраинскую позицию. И среди них есть и действующие, и бывшие главы разных государств, представители политических партий", — подчеркнул Подоляк.

Ранее мы рассказывали, что кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Также он пообещал содействовать окончанию войны в Украине.

Добавим, что Трамп также неоднократно критиковал предоставление американской военной помощи Украине. Недавно на предвыборной мере он пообещал в случае победы сразу "решить" вопрос.