Санкции против России — Подоляк призвал не верить словам россиян

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что история учит украинцев не доверять словам России, а определять друзей и врагов по делам. Он подчеркнул, что РФ хочет не просто уничтожить украинцев, а демонстративно "отгеноцидить".

Об этом Михаил Подоляк написал в своем Telegram в понедельник, 5 августа.

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Подоляк напомнил, что Россия, называвшая себя "братским государством", нарушила более 400 запечатленных в международных соглашениях обещаний и откровенно пытается уничтожить украинцев и украинскую государственность.

"Россия хочет не просто уничтожить нас, а демонстративно отгеноцидить. Некоторые люди, которые называют себя российскими оппозиционерами к российским властям, призывают ослабить санкции против РФ. Наверное, чтобы ресурсы для войны не заканчивались", — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что речь идет только о словах, ведь настоящая российская оппозиция действенна помогает отражать путинскиое нападение с оружием в руках на Донбассе и Харьковщине.

"Братными для нас теперь становятся страны, с которыми у нас нет даже общей границы. Помним, как нам говорили, что все это невозможно. Но F-16 и Patriot берегут сегодня украинское небо. По территории РФ происходят "удары возмездия", и это абсолютно юридически приемлемо. Многие говорят о невозможности победы над РФ. И это тоже только слова, а нам свое делать", — подчеркнул советник руководителя Офиса Президента.