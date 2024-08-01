Чи прибули винищувачі F-16 в Україну — Михайло Подоляк відповів

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк офіційно не підтверджує і водночас не спростовує інформацію про прибуття американських винищувачів F-16 в Україну. Новину про це раніше поширили західні медіа з посиланням на свої джерела.

Про це Михайло Подоляк повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" у середу, 31 липня.

Читайте також:

Чи прибули винищувачі F-16 в Україну

У відповідь на прохання прокоментувати інформацію про прибуття F-16 в Україну Подоляк наголосив на доцільності "туману війни" в цьому питанні. За його словами, ця новина "відображається як інформаційні спекуляції", тому він закликав довіряти лише офіційним коментарям, чого не було в публікаціях західних медіа.

"Я вже не говорю про українську сторону. Ми не будемо це коментувати ні "так", ні "ні". Чому? Тому що для нас це фактор суттєвого виживання, мається на увазі авіаційна компонента. Точно говорити про те, чи є, чи у нас їх немає, в наш час це не потрібно. Але у них навіть немає посилань на джерела на Заході", — зазначив посадовець.

Подоляк із сумом зауважив, що це спотворює інформаційний простір і реальні очікування щодо складнощів, з якими стикається Україна у цей етап війни. Тому він порадив чекати офіційних підтверджень.

Також радник голови ОП додав, що партнери більше не роблять заяв про передачу зброї, і Україна також утримується від таких повідомлень. За його словами, "туман війни" у цій ситуації дуже доречний, бо це впливає на поле бою.

F-16 в Україні

Нагадаємо, що вперше про прибуття винищувачів F-16 до України повідомило американське видання Bloomberg у середу, 31 липня. Своєю чергою британський The Telegraph додав, що Україна навіть встигла використати ці літаки для свого захисту. Зокрема, журналісти натякнули, що ймовірно, збити рекордну кількість "шахедів" під час чергової російської атаки в ніч проти 31 липня допомогли F-16.

Додамо, що голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив отримання Україною першої партії винищувачів F-16 в рамках оборонної допомоги з боку Заходу.