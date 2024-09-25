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Подоляк зробив гучну заяву про територіальні поступки у війні

25 вересня 2024 19:23
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Подоляк повідомив, що заяви про довгу війну в Україні не мають логіки
Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Розмови про можливість затяжної війни в Україні та ймовірність територіальних поступок не мають логічного підґрунтя. Якщо на початку повномасштабної російської агресії ці думки могли здаватися зрозумілими, сьогодні вони виглядають недоречними.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю для РБК-Україна у середу, 25 вересня.

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"До речі, наші партнери, деякі з них говорять про те, що війна може бути довгою. А навіщо ви це робите? В мене завжди питання. Ну, дивіться, зрозумілі ресурсні можливості Росії, зрозумілі виробничі можливості Росії, зрозуміли, що Росія сьогодні в ресурсному дефіциті, так само як і Україна. І тому спирається на ресурсні можливості Ірану, Північної Кореї", — заявив радник голови ОП.

Він додав, що Росія перебуває у складній соціально-економічній кризі, тому заяви про війну в довгу є недоцільними. На його думку, наразі існують три основні чинники, що можуть сприяти завершенню війни.

Як пояснив Михайло Подоляк, перший з них стосується ухвалення політичних рішень, зокрема, пов'язаних із взаєминами з НАТО. Другим важливим аспектом є економічні заходи, включаючи запровадження ембарго та використання заморожених російських активів. І третім фактором він вважає посилення атак на території Росії.

"Ну, це настільки вже очевидно, що тут не треба говорити про "10-річчя", "2026 рік", "треба поступитися з територіями". Це все якась дивна історія для мене. Чому? Тому що на початку повномасштабного вторгнення я б це розумів. Сьогодні — жодної логіки. Просто заявляють тези, які не можна логічно пояснити", — зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що Росія, у разі перемоги, отримає "дивіденди" у вигляді частково окупованої території, але це навряд чи стане для неї стримувальним фактором.

"Тобто вона може сказати: "та все, далі я не буду йти, тому що я свої задачі не реалізувала, я не доміную"? Навпаки, я, вибачте за це російське слово: "я опущенная в репутаційному плані, і я не буду далі кошмарити Україну"? Ну, це ж маячня якась. І Європу, і Східну Європу перш за все. "Я (Росія, — Ред.) більше не буду інвестувати в терористичні дії, в ультраполітичні дії на території"? Ну, тобто в чому логіка таких пропозицій (щодо поступок територіями, — Ред.)? І давайте ми (Захід — Ред.) на складах будемо зберігати зброю, ми бачимо, що наша зброя набагато ефективніша. Якщо ми там збільшимо на 30% постачання в Україну, на 40%, то це буде суттєво збільшувати ураження російської техніки, живої сили й інфраструктури. Ні, ми будемо залишати це на складах для того, щоб самим потім використовувати. В чому тут логіка?" , — резюмував радник голови ОП.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що питання зняття санкцій проти Росії, запроваджених західними країнами, може стати одним із головних аспектів можливих перемовин щодо закінчення війни в Україні.

А раніше ми писали, що канцлер Австрії Карл Негаммер висловив думку про необхідність проведення переговорів між Росією та Україною "без попередніх умов". Він запропонував Австрію, як місце для їх проведення. 

Офіс президента росія Михайло Подоляк Україна війна в Україні

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