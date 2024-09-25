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Подоляк сделал громкое заявление о территориальных уступках в войне

25 сентября 2024 19:23
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Подоляк сообщил, что заявления о долгой войне в Украине не имеют логики
Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Разговоры о возможности затяжной войны в Украине и вероятности территориальных уступок не имеют логической основы. Если в начале полномасштабной российской агрессии эти мысли могли показаться понятными, сегодня они выглядят неуместными.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью для РБК-Украина в среду, 25 сентября.

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"Кстати, наши партнеры, некоторые из них, говорят о том, что война может быть долгой. А зачем вы это делаете? У меня всегда вопрос. Ну смотрите, понятны ресурсные возможности России, понятны производственные возможности России, поняли, что Россия сегодня в ресурсном дефиците, равно как и Украина. И потому опирается на ресурсные возможности Ирана, Северной Кореи", — заявил советник главы ОП.

Он добавил, что Россия находится в сложном социально-экономическом кризисе, поэтому заявления о войне в долгую нецелесообразны. По его мнению, существуют три основных фактора, которые могут способствовать завершению войны.

Как пояснил Михаил Подоляк, первое из них касается принятия политических решений, в частности связанных с взаимоотношениями с НАТО. Вторым важным аспектом являются экономические меры, включая введение эмбарго и использование замороженных российских активов. И третьим фактором он считает ужесточение атак на территории России.

"Ну, это настолько уже очевидно, что здесь не надо говорить о "10-летии", "2026 год", "надо уступить с территориями". Это все какая-то странная история для меня. Почему? Потому что в начале полномасштабного вторжения я бы это понимал. Сегодня — никакой логики. Просто заявляют тезисы, которые нельзя логически объяснить", — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Россия, в случае победы, получит "дивиденды" в виде частично оккупированной территории, но это вряд ли станет для нее сдерживающим фактором.

"То есть она может сказать: "да все, дальше я не буду идти, потому что я свои задачи не реализовала, я не доминирую"? Наоборот, я, извините за это русское слово: "я опущенная в репутационном плане, и я не буду дальше кошмарить Украину"? Ну это же бред какой-то. И Европу, и Восточную Европу прежде всего. "Я (Россия. — Ред.) больше не буду инвестировать в террористические действия, в ультраполитические действия на территории"? Ну, то есть в чем логика таких предложений (по уступкам территориями. — Ред.)? И давайте мы (Запад. — Ред.) на складах будем хранить оружие, мы видим, что наше оружие намного эффективнее. Если мы там увеличим на 30% поставки в Украину, на 40%, то это будет существенно увеличивать поражение российской техники, живой силы и инфраструктуры. Нет, мы будем оставлять это на складах для того, чтобы самим потом использовать. В чем здесь логика?", — резюмировал советник главы ОП.

Напомним, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что вопрос снятия санкций против России, введенных западными странами, может стать одним из главных аспектов возможных переговоров по окончании войны в Украине.

А ранее мы писали, что канцлер Австрии Карл Негаммер выразил мнение о необходимости проведения переговоров между Россией и Украиной "без предварительных условий". Он предложил Австрию как место для их проведения.

Офис президента россия Михаил Подоляк Украина война в Украине

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