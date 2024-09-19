В Туреччині запропонували включити питання зняття санкції з Росії в майбутні перемовини

Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що питання зняття санкцій проти Росії, запроваджених західними країнами, може стати одним із головних аспектів можливих перемовин щодо закінчення війни в Україні. Він також підкреслив, що Туреччина залишається готовою виступати посередником в перемовинах.

Про це пише турецьке видання Anadolu Ajansi у четвер, 19 вересня.

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Він зазначив, що питання зняття санкцій слід включити до порядку денного майбутніх мирних перемовин. Фідан підкреслив, що Анкара продовжує свої посередницькі зусилля для припинення війни між Росією та Україною, і це є пріоритетом для президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Зняття санкцій обов'язково стане частиною великого пакета пропозицій на переговорах. Як розвиватимуться обговорення, ми побачимо пізніше. Якщо не вдасться досягти компромісу, конфлікт або загостриться, або буде заморожений", — зазначив міністр.