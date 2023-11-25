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Подружжя Зеленських вшанувало пам'ять жертв Голодомору

25 листопада 2023 12:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Подружжя Зеленських вшанувало пам'ять жертв Голодомору
Володимир та Олена Зеленські вшанували пам'ять жертв Голодомору. Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять жертв Голодомору. Разом з ними у церемонії взяли участь Валерій Залужний, Кирило Буданов, Андрій Єрмак, Олексій Данілов, Рустем Умєров та іноземні лідери.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Президент та перша леді вшанували пам'ять жертв Голодомору

"Сьогодні звучатимуть наші молитви. І звучатимуть наші слова на захист справедливості. І буде видно нашу солідарність — солідарність усіх вільних людей, які запалять свічки пам’яті на знак того, що Україна ніколи не забуде своїх людей, чиї життя були забрані Голодомором-геноцидом", — зазначив Зеленський.

Він згадав атаку України російськими дронами в ніч перед Днем пам’яті жертв геноциду й наголосив, що коли працює зброя наших воїнів для захисту життя України, коли наші рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілів і допомагають людям — Україну не зламати, не підкорити й не знищити.

"Сьогодні молитви, прагнення до справедливості та вогонь, що символізує нашу національну пам’ять, об’єднає українську націю. Ми ніколи не забудемо того, через що довелося пройти Україні. І обов’язково зупинимо новий геноцид, який Росія, що успадкувала злочинність тоталітаризму, принесла на нашу землю", — додав Зеленський.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звернувся до українців до Дня пам'яті жертв Голодомору. Він подякував всім державам, які визнали Голодомор злочином проти України та її людей.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі Росія запустила понад 70 "шахедів", аби атакувати українські міста. За його словами, такі дії є "свідомим терором".

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