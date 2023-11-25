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Супруги Зеленских почтили память жертв Голодомора

25 ноября 2023 12:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Супруги Зеленских почтили память жертв Голодомора
Владимир и Елена Зеленские почтили память жертв Голодомора. Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв Голодомора. Вместе с ними в церемонии приняли участие Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Андрей Ермак, Алексей Данилов, Рустем Умеров и зарубежные лидеры.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Президент и первая леди почтили память жертв Голодомора

"Сегодня будут звучать наши молитвы. И будут звучать наши слова в защиту справедливости. И будет видна наша солидарность — солидарность всех свободных людей, которые зажгут свечи памяти в знак того, что Украина никогда не забудет своих людей, чьи жизни были унесены Голодомором-геноцидом", — отметил Зеленский.

Он вспомнил атаку по Украине российскими дронами в ночь перед Днем памяти жертв геноцида и подчеркнул, что когда работает оружие наших воинов для защиты жизни Украины, когда наши спасатели ГСЧС ликвидируют последствия обстрелов и помогают людям — Украину не сломать, не покорить и не уничтожить.

"Сегодня молитвы, стремление к справедливости и огонь, символизирующий нашу национальную память, объединит украинскую нацию. Мы никогда не забудем того, через что пришлось пройти Украине. И обязательно остановим новый геноцид России, которая унаследовала преступность тоталитаризма и принесла на нашу землю", — добавил Зеленский.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, что Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам ко Дню памяти жертв Голодомора. Он поблагодарил всех государств, признавших Голодомор преступлением против Украины и ее людей.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в эту ночь Россия запустила более 70 "шахедов", чтобы атаковать украинские города. По его словам, такие действия являются "сознательным террором".

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