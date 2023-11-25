Зло не було зупинене — Зеленський вшанував пам'ять жертв Голодомору

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців до Дня пам'яті жертв Голодомору. Він подякував всім державам, які визнали Голодомор злочином проти України та її людей.

Відповідне звернення опубліковано на Youtube-каналі Офісу Президента.

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За його словами, сьогодні Україна "з глибоким сумом та повагою" вшановує мільйони жертв голодоморів.

"Нас прагнули упокорити, замордувати, винищити. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати страшні злочини. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми не вірили, не пам’ятали, а тому пробачили. Не змогли. І сьогодні з глибоким сумом і повагою ми вшановуємо пам’ять про мільйони наших людей — мільйони жертв голодоморів", — зазначив глава держави.

Зло потрібно зупинити

Зеленський додав, що про цю трагедію має знати весь світ, аби об'єднатись та зупинити злочини, які відбуваються сьогодні.

"Зло не було зупинене, не було спокуте. Зараз ми його зупиняємо. Україна вистоїть. Україна не згасне. Україна збереже себе і правду", — наголосив Президент.

Нагадаємо, студент-історик та головний редактор "History Malva" Гліб Астахов пояснив Новини.LIVE, чому потрібно приділяти більше уваги національній памʼяті про Голодомор та який відбиток він залишив у свідомості українців.