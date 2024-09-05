На Чернігівщині судили чоловіка, який покинув службу, щоб доглядати за бабусею

Засідання суду. Фото: УНІАН

Ріпкинський районний суд Чернігівської області виніс вирок у справі військовослужбовця, який самовільно залишив місце служби. Йому призначили п’ять років ув’язнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Обвинувачений, який був мобілізований на початку повномасштабного вторгнення, з 28 лютого 2022 року служив стрільцем. 6 серпня 2022 року він без дозволу залишив свою частину. Лише 7 листопада 2023 року він звернувся до Державного бюро розслідувань, повідомивши про своє місцезнаходження.

На суді чоловік повністю визнав свою провину, пояснивши, що з 3 по 6 серпня 2022 року перебував у відпустці, доглядаючи за тяжкохворою бабусею. Після повернення він просив у командирів відпустку для догляду за родичкою, але отримав відмову. Через це він самовільно покинув частину, поїхав до Чернігова і доглядав бабусю до її смерті, а також займався оформленням спадщини. У вересні 2023 року, повернувшись до частини, він звернувся до командира, який направив його до правоохоронних органів.

Під час судового засідання обвинувачений висловив щирий жаль за скоєне і бажання продовжувати службу, оскільки відчуває сором перед товаришами.

Рішення суду

З моменту звернення до ДБР і розгляду справи судом набрали чинності нові положення Кримінального кодексу України. Зокрема, з 27 січня 2023 року змінилися умови щодо можливості звільнення від покарання з випробувальним терміном для осіб, засуджених за самовільне залишення військової частини.

Оскільки правопорушення тривало з серпня 2022 року до листопада 2023 року, суд вирішив покарати військовослужбовця п’ятирічним ув’язненням.