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Оставил службу по уходу за бабушкой — как суд наказал солдата

5 сентября 2024 21:23
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
На Черниговщине судили мужчину, который покинул службу, чтобы ухаживать за бабушкой
Заседание суда. Фото: УНИАН
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Репкинский районный суд Черниговской области вынес приговор по делу военнослужащего, самовольно покинувшего место службы. Ему назначили пять лет заключения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Обвиняемый, мобилизованный в начале полномасштабного вторжения, с 28 февраля 2022 года служил стрелком. 6 августа 2022 года он без разрешения покинул свою часть. Только 7 ноября 2023 года он обратился в Государственное бюро расследований, сообщив о своем местонахождении.

На суде мужчина полностью признал свою вину, объяснив, что с 3 по 6 августа 2022 года находился в отпуске, ухаживая за тяжелобольной бабушкой. По возвращении он просил у командиров отпуск по уходу за родственницей, но получил отказ. Поэтому он самовольно покинул часть, уехал в Чернигов и ухаживал за бабушкой до ее смерти, а также занимался оформлением наследства. В сентябре 2023 года, вернувшись в часть, он обратился к командиру, который направил его в правоохранительные органы.

Во время судебного заседания обвиняемый выразил искреннее сожаление за совершенное и желание продолжать службу, поскольку испытывает стыд перед товарищами.

Решение суда

С момента обращения в ГБР и рассмотрение дела судом вступили в силу новые положения Уголовного кодекса Украины. В частности, с 27 января 2023 года изменились условия возможности освобождения от наказания с испытательным сроком для лиц, осужденных за самовольное оставление воинской части.

Поскольку правонарушение длилось с августа 2022 года по ноябрь 2023 года, суд решил наказать военнослужащего пятилетним заключением.

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