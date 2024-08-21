СБУ викрила ворожих агентів, які полювали на заводи БпЛА на Дніпропетровщині

Працівник СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

Служба безпеки викрила агентурну групу ФСБ, яка діяла у Дніпропетровській області. Зловмисники готували координати для повітряних ударів РФ по об’єктах, де виробляють безпілотники для Сил оборони.

Про це повідомив пресцентр СБУ у середу, 21 серпня.

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Правоохоронці розповіли, що серед пріоритетних цілей ворога були підприємства, які виробляють безпілотники для Сил оборони. Також їх цікавили локації ремонтних баз військової техніки ЗСУ та ключових автошляхів, які використовують для переправлення української зброї та боєприпасів на передову.

"Щоб скоригувати вогневе ураження, ФСБ дистанційно завербувала шістьох місцевих жителів. Для цього російська спецслужба створила Telegram-канал, через який підшукувала прихильників рашизму", — йдеться у повідомленні.

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

Як відомо, для конспірації агенти діяли окремо один від одного на території різних населених пунктів регіону, але "звітували" єдиному куратору від ФСБ.

За його вказівками фігуранти відстежували напрямки руху колон та ешелонів ЗСУ, а також звертали увагу на скупчення військової техніки, яка прибула з фронту для техобслуговування. Щоб виявити локації підприємств з виробництва БпЛА, агенти використовували особисті зв’язки серед місцевих жителів, у яких "втемну" випитували потрібну інформацію.

Обшуки у підозрюваних

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували всіх учасників агентурної групи ФСБ і затримали їх.

Під час обшуків у фігурантів виявлено 16 мобільних телефонів, ноутбуки та планшети із доказами комунікації з російською спецслужбою.

Обшуки і підозрюваних. Фото: СБУ

Яке покарання чекає на зрадників

Правоохоронці повідомили їм про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі усі фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. Зрадникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також встановлено особу керівника агентурної групи ФСБ, який перебуває на території Росії.