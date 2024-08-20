Скільки кримінальних спарав відкрито проти священників УПЦ МП — в СБУ розповіли

Митрополит Павло. Ілюстративне фото: Pavlo Bagmut/Avalon

Правоохоронці відкрили понад сотню проваджень щодо священників Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). Деяких з них вже засудили.

Про це у вівторок, 20 серпня, в коментарі Новини.LIVE повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ).

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За даними СБУ, з 2022 року в Україні відкрили понад сотню проваджень.

"З початку повномасштабного вторгнення рф за матеріалами СБУ відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 священнослужителів УПЦ МП", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що багато хто з них отримали підозри.

"Майже 50 із них уже повідомлено про підозру", — додали в СБУ.

Там підкреслили, що 26 священників отримали судові вироки.

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада під час засідання прийняла законопроєкт про заборону російської церкви в Україні. За таке рішення проголосувало 265 депутатів.

Тепер в УПЦ МП є кілька місяців на те, щоб перейти до ПЦУ. Такий самий вибір стоїть і перед вірянами.