Скільки кримінальних спарав відкрито проти священників УПЦ МП — в СБУ розповіли

У СБУ назвали кількість кримінальних справ проти священників УПЦ МП, відкритих з початку війни
Правоохоронці відкрили понад сотню проваджень щодо священників Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). Деяких з них вже засудили.
Про це у вівторок, 20 серпня, в коментарі Новини.LIVE повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ).
Скільки справ відкрито
За даними СБУ, з 2022 року в Україні відкрили понад сотню проваджень.
"З початку повномасштабного вторгнення рф за матеріалами СБУ відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 священнослужителів УПЦ МП", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що багато хто з них отримали підозри.
"Майже 50 із них уже повідомлено про підозру", — додали в СБУ.
Там підкреслили, що 26 священників отримали судові вироки.
Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада під час засідання прийняла законопроєкт про заборону російської церкви в Україні. За таке рішення проголосувало 265 депутатів.
Тепер в УПЦ МП є кілька місяців на те, щоб перейти до ПЦУ. Такий самий вибір стоїть і перед вірянами.
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