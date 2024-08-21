СБУ разоблачила вражеских агентов, охотившихся на заводы БпЛА на Днепропетровщине

Сотрудник СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила действующую в Днепропетровской области агентурную группу ФСБ . Злоумышленники готовили координаты для воздушных ударов РФ по объектам, где производят беспилотники для Сил обороны.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ в среду, 21 августа.

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Правоохранители рассказали, что среди приоритетных целей врага были предприятия, производящие беспилотники для Сил обороны. Также их интересовали локации ремонтных баз военной техники ВСУ и ключевых дорог, которые используют для переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую.

"Чтобы скорректировать огненное поражение, ФСБ дистанционно завербовала шестерых местных жителей. Для этого российская спецслужба создала Telegram-канал, через который подыскивала поклонников рашизма", — говорится в сообщении.

Задержание подозреваемых. Фото: СБУ

Как известно, для конспирации агенты действовали отдельно друг от друга на территории разных населенных пунктов региона, но "отчитывались" единственному куратору от ФСБ.

По его указаниям фигуранты отслеживали направления движения колонн и эшелонов ВСУ, а также обращали внимание на скопление военной техники, прибывшей с фронта для техобслуживания. Чтобы выявить локации предприятий по производству БпЛА, агенты использовали личные связи среди местных жителей, у которых "втемную" выспрашивали нужную информацию.

Обыски у подозреваемых

Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали всех участников агентурной группы ФСБ и задержали их.

В ходе обысков у фигурантов обнаружены 16 мобильных телефонов, ноутбуки и планшеты с доказательствами коммуникации с российской спецслужбой.

Обыски и подозреваемые. Фото: СБУ

Какое наказание ждет предателей

Правоохранители сообщили им о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Все фигуранты находятся под стражей без права внесения залога. Предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также установлена личность руководителя агентурной группы ФСБ, находящегося на территории России.