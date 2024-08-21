СБУ разоблачила вражеских агентов, охотившихся на заводы БпЛА на Днепропетровщине

"Охотилась" на заводы БпЛА — на Днепропетровщине разоблачили агентурную группу ФСБ
Служба безопасности разоблачила действующую в Днепропетровской области агентурную группу ФСБ . Злоумышленники готовили координаты для воздушных ударов РФ по объектам, где производят беспилотники для Сил обороны.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ в среду, 21 августа.
Что известно о деятельности преступной группировки
Правоохранители рассказали, что среди приоритетных целей врага были предприятия, производящие беспилотники для Сил обороны. Также их интересовали локации ремонтных баз военной техники ВСУ и ключевых дорог, которые используют для переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую.
"Чтобы скорректировать огненное поражение, ФСБ дистанционно завербовала шестерых местных жителей. Для этого российская спецслужба создала Telegram-канал, через который подыскивала поклонников рашизма", — говорится в сообщении.
Как известно, для конспирации агенты действовали отдельно друг от друга на территории разных населенных пунктов региона, но "отчитывались" единственному куратору от ФСБ.
По его указаниям фигуранты отслеживали направления движения колонн и эшелонов ВСУ, а также обращали внимание на скопление военной техники, прибывшей с фронта для техобслуживания. Чтобы выявить локации предприятий по производству БпЛА, агенты использовали личные связи среди местных жителей, у которых "втемную" выспрашивали нужную информацию.
Обыски у подозреваемых
Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали всех участников агентурной группы ФСБ и задержали их.
В ходе обысков у фигурантов обнаружены 16 мобильных телефонов, ноутбуки и планшеты с доказательствами коммуникации с российской спецслужбой.
Какое наказание ждет предателей
Правоохранители сообщили им о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Все фигуранты находятся под стражей без права внесения залога. Предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Также установлена личность руководителя агентурной группы ФСБ, находящегося на территории России.
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