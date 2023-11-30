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Польща виступила на підтримку України й не братиме участі в саміті ОБСЄ

30 листопада 2023 00:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Польща виступила на підтримку України й не братиме участі в саміті ОБСЄ
Засідання Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Фото: ОБСЄ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Керівник Міністерства закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що не братиме участі в зустрічі Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), що запланована на 30 листопада в Північній Македонії. На саміті також має бути присутнім російський очільник МЗС Сергій Лавров.

Про це повідомляє PolskieRadio.

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Польський міністр таким чином виступив на підтримку України, що разом із країнами Балтії оголосила бойкот майбутньому саміту ОБСЄ.

"Те, що міністр закордонних справ Росії на рівних правах з іншими партнерами братиме участь у засіданні організації, яка має будувати мир та безпеку в Європі, водночас будучи міністром закордонних справ країни, яка є агресором, відповідальним за воєнні злочини в Україні, для нас є неприйнятним фактом", — зазначив Шинковський вель Сенк. 

Він оголосив про своє рішення під час засідання Сейму.

"Також Польща не братиме участі у цій зустрічі на рівні будь-яких віцеміністрів закордонних справ", — додав міністр.

Позиція України щодо присутності на зустрічі ОБСЄ Лаврова

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ. Таке рішення він ухвалив у зв’язку з присутністю на ньому очільника МЗС Росії Сергія Лаврова.

Також ми писали, що Кулеба назвав шанс для ОБСЄ врятувати свою репутацію.

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