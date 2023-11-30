Польша выступила в поддержку Украины и не будет участвовать в саммите ОБСЕ
Руководитель Министерства иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что не будет участвовать во встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая запланирована на 30 ноября в Северной Македонии. На саммите также должен присутствовать российский глава МИД Сергей Лавров.
Об этом сообщает PolskieRadio.
Польша бойкотирует саммит ОБСЕ
Польский министр таким образом выступил в поддержку Украины, которая вместе со странами Балтии объявила бойкот предстоящему саммиту ОБСЕ.
"То, что министр иностранных дел России на равных правах с другими партнерами будет принимать участие в заседании организации, которая должна строить мир и безопасность в Европе, в то же время являясь министром иностранных дел страны, которая является агрессором, ответственным за военные преступления в Украине, для нас есть неприемлемым фактом", — отметил Шинковский вель Сенк.
Он объявил о своем решении во время заседания Сейма.
"Также Польша не будет участвовать в этой встрече на уровне любых вице-министров иностранных дел", — добавил министр.
Позиция Украины по поводу присутствия на встрече ОБСЕ Лаврова
Напомним, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ. Такое решение он принял в связи с присутствием на нем главы МИД России Сергея Лаврова.
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