Польські перевізники блокують не всі вантажі на кордоні, — Мінінфраструктури

Черги на кордоні. Фото: REUTERS

На кордоні Польщі встановлені обмеження на проїзд, але дозволено пропускати транспорт із військовими та гуманітарними вантажами. Ця умова була включена у дозвіл на страйк для перевізників.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у ток-шоу УП.

Читайте також:

Ситуація на кордоні Польщі та України

За словами Деркача, всі вантажі, за винятком військових та гуманітарних, заблоковані. Однак виникають складнощі з порожніми вантажівками, що повертаються за новими вантажами, і не пропускаються транспортні засоби з небезпечними вантажами, включаючи паливовози та бензовози.

Деркач також уточнив, що на кордоні в середньому пропускають лише один автомобіль за годину, і вже 20 водіїв заповнили анкети для евакуації. Їх планується вивезти автобусами до України, після чого вони повернуться до своїх транспортних засобів.

Він також зазначив, що серед перевізників, які блокують українські фури, є ті, хто має намір увійти на український ринок після заборони працювати на ринках Росії та Білорусі. Ці перевізники, як уточнив Деркач, завжди працювали на ринках Білорусі та Росії та розташовані поруч із кордоном.

Нагадаємо, що радник Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомив, що ситуація із блокуванням кордону є результатом внутрішніх політичних розбіжностей у Польщі. Він наголосив, що це пов'язано з парламентськими виборами в Польщі.