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Польские перевозчики блокируют не все грузы на границе, — Мининфраструктуры

24 ноября 2023 22:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Польские перевозчики блокируют не все грузы на границе, — Мининфраструктуры
Очереди на границе. Фото: REUTERS
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На границе Польши установлены ограничения на проезд, но разрешено пропускать транспорт с военными и гуманитарными грузами. Это условие было включено в разрешение на забастовку для перевозчиков. 

Об єтом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач в ток-шоу УП.

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По словам Деркача,  все грузы, за исключением военных и гуманитарных, заблокированы. Однако возникают сложности с пустыми грузовиками, возвращающимися за новыми грузами, и не пропускаются транспортные средства с опасными грузами, включая топливовозы и бензовозы.

Деркач также уточнил, что на границе в среднем пропускают только один автомобиль в час, и уже 20 водителей заполнили анкеты для эвакуации. Их планируется вывезти автобусами в Украину, после чего они вернутся к своим транспортным средствам. 

Он также отметил, что среди перевозчиков, блокирующих украинские фуры, есть те, кто намерен войти на украинский рынок после запрета работать на рынках России и Беларуси. Эти перевозчики, как уточнил Деркач, всегда работали на рынках Беларуси и России и расположены рядом с границей.

Напомним, что советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что ситуация с блокировкой границы является результатом внутренних политических разногласий в Польше. Он упомянул, что это связано с парламентскими выборами в Польше.
 

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