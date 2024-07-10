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Помічниця Залужного розповіла, чи прогнозували у Генштабі наступ Росії на Львів у 2022 році

10 липня 2024 15:41
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Вторгнення Росії — Генштаб розглядав напад на Львів у 2022 році
Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Valentyna Polishchuk/Global Images Ukraine
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Генштабі Збройних сил України розглядали різні варіанти нападу Росії на Україну, тому завчасно було ухвалено план оборони країни. Військові під час навчань відпрацьовували різні ситуації.

Про це розповіла колишня помічниця і головна комунікаційниця ексголовкома Валерія Залужного Людмила Долгоновська в інтерв'ю каналу "Є питання".

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Чи прогнозували у Генштабі наступ Росії на Львів

Долгоновська розповіла, що у 2021 році у Генштабі розглядали ймовірність повномасштабного наступу Росії, у тому числі на Київ та Львів.

"Це один із сценаріїв, який розглядався. Він був одним з вірогідних. Плани і відповідне реагування на це були розроблені. Ще у жовтні 2021 року РНБО ухвалила план оборони країни", — сказала Вона.

За словами експомічниці, Генштаб ЗСУ над планом оборони працював багато років. Він включав різні сценарії розвитку безпекової ситуації, в тому числі повномасштабне вторгнення з боку Росії і відповідні заходи реагування.

"Тому, звичайно, військові це розглядали", — додала Долгоновська.

Вона підкреслила, що всі дії відпрацьовувались під час військових навчань, зокрема, бойові дії в містах і заходи щодо наступу.

"Військові до цього готувалися. І навіть в мирний час військові готуються до війни", — підсумувала Долгоновська.

Раніше експомічниця Залужного заявила, що військові просили керівництво країни оголосити мобілізацію раніше 24 лютого 2022 року, аби вони могли поповнити військо і висунутися на рубежі оборони.

Також, за її словами, ексголовком публічно сказав про загрозу повномасштабного вторгнення на форумі "Україна-30" 23 серпня 2021 року. 

війна ЗСУ Львів Валерій Залужний Генштаб ЗСУ війна в Україні Росія

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