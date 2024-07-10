Вторжение России - Генштаб рассматривал нападение на Львов в 2022 году

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Valentyna Polishchuk/Global Images Ukraine

В Генштабе Вооруженных сил Украины рассматривали разные варианты нападения России на Украину, поэтому заранее был принят план обороны страны. Военные во время учений отрабатывали разные ситуации.

Об этом рассказала бывшая помощница и главная коммуникационница экс-главкома Валерия Залужного Людмила Долгоновская в интервью каналу "Є питання" .

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Долгоновская рассказала, что в 2021 году в Генштабе рассматривалась вероятность полномасштабного наступления России, в том числе на Киев и Львов.

"Это был один из рассматриваемых сценариев. Он был одним из вероятных. Планы и соответствующее реагирование на это были разработаны. Еще в октябре 2021 года СНБО принял план обороны страны", — сказала она.

По словам экс-помощницы, Генштаб ВСУ над планом обороны работал много лет. Он включал различные сценарии развития ситуации безопасности, в том числе полномасштабное вторжение со стороны России и соответствующие меры реагирования.

"Поэтому, конечно, военные это рассматривали", — добавила Долгоновская.

Она подчеркнула, что все действия отрабатывались во время военных учений, в частности, боевые действия в городах и мероприятия по наступлению.

"Военные к этому готовились. И даже в мирное время военные готовятся к войне", — подытожила Долгоновская.

Ранее экс-помощница Залужного заявила, что военные просили руководство страны объявить мобилизацию ранее 24 февраля 2022, чтобы они могли пополнить войско и выдвинуться на рубежи обороны.

Также, по ее словам, экс-главком публично сказал об угрозе полномасштабного вторжения на форуме "Украина-30" 23 августа 2021 года.