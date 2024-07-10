Військові просили оголосити мобілізацію до вторгнення РФ — у Залужного розповіли деталі

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб

Військові просили керівництво країни оголосити мобілізацію раніше 24 лютого 2022 року, аби вони могли поповнити військо і висунутися на рубежі оборони.

Про це розповіла колишня помічниця і головна комунікаційниця екс-головкома Валерія Залужного Людмила Долгоновська в інтерв'ю каналу "Є питання".

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Військові залежать від політиків

Долгоновська розповіла про позицію Залужного щодо поганого інформування резервістів перед повномасштабним вторгненням Росії у 2022 році.

Вона зазначила, що рішення про мобілізацію ухвалюється Верховною Радою та Президентом, і саме це рішення має прийняти політичне керівництво.

"Я знаю позиції військових, вони просили раніше оголосити мобілізацію, щоби вони могли поповнити свої лави, щоб могли пройти мінімальне злагодження і висунутися на рубежі оборони. Але військові і в нашій країні і в усьому світі залежать від політиків. Я нікого не звинувачую, я констатую факти що військовим доводилося робити в тих умовах те, що вони могли", — сказала експомічниця.

Долгоновська наголосила, що у лютому 2022 вживалися всі заходи, щоб зберегти Повітряні сили, засоби ППО.

"За тих умов, в яких перебували військові, те що вони могли — робили. Сказати що у них були розв'язані руки — ні, оскільки бракувало політичної волі", — сказала вона.

Долгоновська додала, що керівництву країни було складно зрозуміти, чи Росія проводить чергові навчання чи готується до повномасштабного вторгнення.

Раніше колишня помічниця Залужного заявила, що він публічно сказав про загрозу повномасштабного вторгнення на форумі "Україна-30" 23 серпня 2021 року.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський звільнив Залужного з військової служби через стан здоров'я та призначив його на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України у Великій Британії.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 10 липня почав працювати послом нашої держави у Великій Британії.