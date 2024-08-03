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Понад 20 тисяч росіян переїхали до Маріуполя — звідки вони та яке життя в окупованому місті

3 серпня 2024 11:57
Валерія Барановська - редактор
Війна в Україні — що відбувається в захопленому Маріуполі і які плани має Росія
Чоловік біля зруйнованого будинку в Маріуполі. Фото: Reuters
Валерія Барановська - редактор

У тимчасово окупованому Маріуполі оселилося близько 20 тисяч росіян. Більшість із них — це мігранти з російськими паспортами, а також люди середнього віку з Росії. 

Про це повідомив радником мера Маріуполя Петро Андрющенко у інтерв'ю для NV.

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Андрющенко розповів, що наразі в Маріуполі проживає понад 20 тисяч цивільних громадян Росії, які, за його словами, заселилися туди з довгостроковою перспективою.

"Можна виділити дві основні категорії. Перша — це мігранти, тобто узбеки, таджики, туркмени, але з російськими паспортами. І це основна кількість громадян Російської Федерації, яка сьогодні заполонила Маріуполь", — зазначив радник міського голови Маріуполя.

Він додав, що росіян, які переїжджають жити в Маріуполь, це зазвичай люди середнього віку, від 28 до 40 років. Вони прибувають з європейської частини Росії або з таких міст, як Челябінськ, Владивосток, Норильськ тощо.

"На окуповані території потягнувся не середній клас, але й не самий низовий. Тобто скоріше щось середнє між ними, такі собі "робочі руки". Також, можливо, поїхали якісь не самі успішні інженери, які в Росії нічого не досягли в кар'єрі, а тут безліч такої роботи, і зараз вони вже перевозять свої сім'ї. В цілому їх можна охарактеризувати як людей, які шукають "нове щастя" в Маріуполі", — зазначив Андрющенко.

Де працюють росіяни, які приїхали в Маріуполь

Радник розповів, що більшість росіян працевлаштовується в будівельній галузі, адже зараз там багато будівництва. Проте кваліфіковані фахівці, такі як портовики з Новоросійська, не поспішають переїжджати, оскільки мають нормальні умови життя і заробітки вдома.

За його словами, росіяни не хочуть побудувати "зразкове" місто з Маріуполя.

"В них є конкретний план побудувати в Маріуполі такий собі Севастополь на Азові. Це буде величезна військова морська база. І в Маріуполі для цього все є. Насамперед — глибоководний порт, аналогів якому на Азовському морі просто не існує. Навіть в його сьогоднішньому розбитому стані. Залізниця є? Є. І аеродром є. Тобто там все готово для того, щоб побудувати військову базу", — зауважив Андрющенко.

Він зауважив, що це дозволить росіянам розмістити в Маріуполі значну кількість людей з півночі Донецької області замість того, щоб відновлювати зруйновані міста.

 

"Частково це дозволить вирішити їм свої питання демографічні з поганою якістю житла на території Російської Федерації", — сказав радник мера Маріуполя.

Чи працюють колаборанти в школах і поліції

Андрющенко зазначив, що для роботи в школах або місцевій поліції Маріуполя росіяни не поспішають приїжджати, навіть за умови подвійної зарплати та безкоштовного житла.

За його словами, умови життя в місті важкі, тому росіяни не бачать сенсу залишати комфортні умови вдома заради роботи в Маріуполі.

Скільки цивільних росіян за час окупації поселились в Маріуполі

За підрахунками Андрющенка, за час окупації в Маріуполі оселилося близько 20 тисяч росіян, що підтверджується кількістю дітей у місцевих школах.

"У нас є одна точна цифра. Нині в школах Маріуполя 6,5 тис. російських дітей. Тобто цю цифру можна помножити на два, бо на кожну дитину ми рахуємо двоє дорослих.Ось і виходить, що в Маріуполі наразі до 20 тисяч росіян всіх вікових категорій", — сказав радник.

Він розповів, що окупаційна влада видає їм "націоналізовані" квартири українців. Хто самостійно переїжджає, то орендує квартири або ж намагається купити в місцевих мешканців. 

Андрющенко зауважив, що є українці, які повертаються в Маріуполь, щоб врятувати своє майно. Для його реєстрації вони оформляють російські паспорти. А є і ті українці, які повертаються, бо там їхнє житло.

Раніше ми писали про те, що окупований Маріуполь "відбудовує" компанія з орбіти онука ексгенпрокурора РФ Юрія Чайки "Преміум". Підприємство здійснює ремонти підʼїздів, заміну електрощитових, роботи зі скління тощо, однак місцеве населення не задоволене якістю робіт.

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