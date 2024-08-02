З окупованих територій повернули ще 23 дітей

Повернення дітей. Ілюстративне фото: RFE

Україні вдалося повернути ще 23 дітей. Вони були вивезені з тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької та Луганської областей.

Про це розповів засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба у Telegram у п'ятницю, 2 серпня.

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З окупації повернули 23 дітей

Команді Save Ukraine разом з Bring Kids Back UA вдалося евакуювати з окупованих територій 23 дітей, з яких троє – сироти.

Під час окупації на очах 18-річного юнака з Енергодара жорстоко побили його батька, колишнього працівника ЗАЕС. Щойно хлопцеві виповнилося 18 років, з'явилася загроза примусової мобілізації до лав окупаційних сил.

"7-річна дівчинка, яка разом з мамою пройшла через всі жахи життя в окупації. Цієї осені дитину б примусили піти до російської школи, і мати розуміла, що за будь-яку ціну їм треба рятуватись, щоб у доньки не вкрали її українську ідентичність. Жінка раніше була працівницею училища і кілька разів відмовлялася від співпраці з окупантами. Під страхом розправи вона переховувала дітей-сиріт в гуртожитку, щоб їх не викрали російські військові", — написав Микола Кулеба.

Російські військові тричі вдиралися до будинку в якому проживали сестри 15 та 17 років. Окупанти влаштовували допити та обшуки у будівлі, на подвір'ї вони розмістили воєнну техніку. Дівчата постійно боялися стати жертвами сексуального насильства.

Також вдалося евакуювати 16-річного підлітка, якого неодноразово викликали на допит у ФСБ і затримували військові, вважали "злочинцем" через його відмову отримати російський паспорт.

"Особливо цинічним видається "заохочення" до навчання у російських школах. Діти розповіли нам, що росіяни обіцяли платити по 10 тисяч рублів тим, хто погодиться відвідувати їхні навчальні заклади. І це в той час, коли математику в школі стала викладати прибиральниця, а англійську мову — колишній касир продуктового магазину, бо більшість вчителів відмовились від співпраці з окупаційною владою", — йдеться в повідомлені.

З початку повномасштабного вторгнення Save Ukraine вдалося звільнити і повернути з території РФ вже 446 молодих українців. Попереду ще багато роботи, і ми не зупинимося, поки не звільнимо кожну українську дитину з російського полону.

Скриншот допису Миколи Кулеби