Война в Украине — что происходит в захваченном Мариуполе и какие планы у России

Человек возле разрушенного дома в Мариуполе. Фото: Reuters

Во временно оккупированном Мариуполе поселилось около 20 тысяч россиян. Большинство из них — мигранты с российскими паспортами, а также люди среднего возраста из России.

Об этом сообщил советником мэра Мариуполя Петр Андрющенко в интервью NV.

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Андрющенко рассказал, что в настоящее время в Мариуполе проживают более 20 тысяч гражданских граждан России, которые, по его словам, заселились туда с долгосрочной перспективой.

"Можно выделить две основные категории. Первая — это мигранты, то есть узбеки, таджики, туркмены, но с российскими паспортами. И это основное количество граждан Российской Федерации, которое сегодня заполонило Мариуполь", — отметил советник городского головы Мариуполя.

Он добавил, что россиян, переезжающих жить в Мариуполь, это обычно люди средних лет, от 28 до 40 лет. Они прибывают из европейской части России или из таких городов, как Челябинск, Владивосток, Норильск и т.д.

"На оккупированные территории потянулся не средний класс, но и не самый низовой. То есть скорее что-то среднее между ними, некие "рабочие руки". Также, возможно, уехали какие-то не самые успешные инженеры, которые в России ничего не достигли в карьере, а здесь множество такой работы, и сейчас они уже перевозят свои семьи. В целом их можно охарактеризовать как людей, которые ищут "новое счастье" в Мариуполе", — отметил Андрющенко.

Где работают россияне, приехавшие в Мариуполь

Советник рассказал, что большинство россиян трудоустраивается в строительной отрасли, ведь сейчас там много строительства. Однако квалифицированные специалисты, такие как портовики из Новороссийска, не спешат переезжать, поскольку имеют нормальные условия жизни и заработки дома.

По его словам, россияне не хотят построить "образцовый" город из Мариуполя.

"У них есть конкретный план построить в Мариуполе некий Севастополь на Азове. Это будет огромная военная морская база. И в Мариуполе для этого все есть. Прежде всего - глубоководный порт, аналогов которому на Азовском море просто не существует. Даже в его сегодняшнем разбитом состоянии. Железная дорога есть? Есть. И аэродром есть. То есть там все готово для того, чтобы построить военную базу", — отметил Андрющенко.

Он отметил, что это позволит россиянам разместить в Мариуполе значительное количество людей с севера Донецкой области, вместо того чтобы восстанавливать разрушенные города.

"Отчасти это позволит решить им свои вопросы демографические с плохим качеством жилья на территории Российской Федерации", — сказал советник мэра Мариуполя.

Работают ли коллаборанты в школах и полиции

Андрющенко отметил, что для работы в школах или местной полиции Мариуполя россияне не спешат приезжать даже при условии двойной зарплаты и бесплатного жилья.

По его словам, условия жизни в городе тяжелые, поэтому россияне не видят смысла оставлять комфортные условия на дому ради работы в Мариуполе.

Сколько гражданских россиян за время оккупации поселилось в Мариуполе

По подсчетам Андрющенко, во время оккупации в Мариуполе поселилось около 20 тысяч россиян, что подтверждается количеством детей в местных школах.

"У нас есть одна точная цифра. Сейчас в школах Мариуполя 6,5 тыс. российских детей. То есть эту цифру можно умножить на двоих, потому что на каждого ребенка мы считаем двое взрослых. Вот и выходит, что в Мариуполе сейчас до 20 тысяч россиян всех возрастных категорий", — сказал советник.

Он рассказал, что оккупационные власти выдают им "национализированные" квартиры украинцев. Кто самостоятельно переезжает, то арендует квартиры или пытается купить у местных жителей.

Андрющенко отметил, что есть украинцы, которые возвращаются в Мариуполь, чтобы спасти свое имущество. Для его регистрации они оформляют русские паспорта. А есть и те украинцы, которые возвращаются, потому что там их жилье.

Ранее мы писали о том, что оккупированный Мариуполь "отстраивает" компания по орбите внука эксгенпрокурора РФ Юрия Чайки "Премиум". Предприятие осуществляет ремонт подъездов, замену электрощитовых, работы по остеклению и т.п., однако местное население не удовлетворено качеством работ.