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Попередження про напад РФ на НАТО та виступ Зеленського у сенаті США — ефір Новини.LIVE

5 грудня 2023 19:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Попередження про напад РФ на НАТО та виступ Зеленського у сенаті США — ефір Новини.LIVE
Росія нападе на НАТО. Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сьогоднішній гість програми Вечір.LIVE — політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський. Головна тема ефіру — попередження про атаку Росії на Північноатлантичний альянс та виступ Володимира Зеленського в американському сенаті.

Про все це й не тільки у вечірньому ефірі, який можна переглянути о 19:00 за посиланням

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Ефір Вечір.LIVE з Андрієм Вігірінським

Теми для обговорень з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою — річниця Будапештського меморандуму та відмову від ядерної зброї, виступ Володимира Зеленського у сенаті США перед голосуванням про допомогу Україні та попередження Польщі про ймовірність можливого нападу Росії на країни НАТО.

Нагадаємо, що раніше у ЄС визначили дев'ять пріоритетів гарантій безпеки для України.

Водночас Єврокомісія наполягає на збереженні "транспортного безвізу" з Україною. 

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