Попередження про напад РФ на НАТО та виступ Зеленського у сенаті США — ефір Новини.LIVE
Сьогоднішній гість програми Вечір.LIVE — політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський. Головна тема ефіру — попередження про атаку Росії на Північноатлантичний альянс та виступ Володимира Зеленського в американському сенаті.
Про все це й не тільки у вечірньому ефірі, який можна переглянути о 19:00 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Андрієм Вігірінським
Теми для обговорень з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою — річниця Будапештського меморандуму та відмову від ядерної зброї, виступ Володимира Зеленського у сенаті США перед голосуванням про допомогу Україні та попередження Польщі про ймовірність можливого нападу Росії на країни НАТО.
Нагадаємо, що раніше у ЄС визначили дев'ять пріоритетів гарантій безпеки для України.
Водночас Єврокомісія наполягає на збереженні "транспортного безвізу" з Україною.
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