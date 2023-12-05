Предупреждение о нападении РФ на НАТО и выступление Зеленского в сенате США — эфир Новини.LIVE

Россия нападет на НАТО. Коллаж Новини.LIVE

Сегодняшний гость программы Вечер.LIVE — политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский. Главная тема эфира — предупреждение об атаке России на Североатлантический альянс и выступление Владимира Зеленского в американском сенате.

Обо всем этом и не только в вечернем эфире, который можно посмотреть в 19:00 по ссылке.

Читайте также:

Эфир Вечер.LIVE с Андреем Вигиринским

Темы для обсуждений с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой — годовщина Будапештского меморандума и отказ от ядерного оружия, выступление Владимира Зеленского в сенате США перед голосованием о помощи Украине и предупреждении Польши о возможном нападении России на страны НАТО.

Напомним, ранее в ЕС определили девять приоритетов гарантий безопасности для Украины.

В то же время Еврокомиссия настаивает на сохранении "транспортного безвиза" из Украины.