Предупреждение о нападении РФ на НАТО и выступление Зеленского в сенате США — эфир Новини.LIVE
Сегодняшний гость программы Вечер.LIVE — политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский. Главная тема эфира — предупреждение об атаке России на Североатлантический альянс и выступление Владимира Зеленского в американском сенате.
Обо всем этом и не только в вечернем эфире, который можно посмотреть в 19:00 по ссылке.
Эфир Вечер.LIVE с Андреем Вигиринским
Темы для обсуждений с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой — годовщина Будапештского меморандума и отказ от ядерного оружия, выступление Владимира Зеленского в сенате США перед голосованием о помощи Украине и предупреждении Польши о возможном нападении России на страны НАТО.
Напомним, ранее в ЕС определили девять приоритетов гарантий безопасности для Украины.
В то же время Еврокомиссия настаивает на сохранении "транспортного безвиза" из Украины.
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