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Предупреждение о нападении РФ на НАТО и выступление Зеленского в сенате США — эфир Новини.LIVE

5 декабря 2023 19:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Предупреждение о нападении РФ на НАТО и выступление Зеленского в сенате США — эфир Новини.LIVE
Россия нападет на НАТО. Коллаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сегодняшний гость программы Вечер.LIVE — политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский. Главная тема эфира — предупреждение об атаке России на Североатлантический альянс и выступление Владимира Зеленского в американском сенате.

Обо всем этом и не только в вечернем эфире, который можно посмотреть в 19:00 по ссылке.

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Эфир Вечер.LIVE с Андреем Вигиринским

Темы для обсуждений с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой — годовщина Будапештского меморандума и отказ от ядерного оружия, выступление Владимира Зеленского в сенате США перед голосованием о помощи Украине и предупреждении Польши о возможном нападении России на страны НАТО.

Напомним, ранее в ЕС определили девять приоритетов гарантий безопасности для Украины.

В то же время Еврокомиссия настаивает на сохранении "транспортного безвиза" из Украины.

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