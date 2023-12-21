Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Порошенко отримав від уряду Угорщини чималу суму, — НАЗК arrow

Порошенко отримав від уряду Угорщини чималу суму, — НАЗК

21 грудня 2023 16:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Порошенко отримав від уряду Угорщини чималу суму, — НАЗК
Експрезидент України Петро Порошенко. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У 2023 році колишній президент України Петро Порошенко отримував кошти від Міністерства фінансів Угорщини. При цьому у пресслужбі експрезидента не пояснюють, за що лідер "Європейської солідарності" отримував гроші.

Про це стало відомо з даних, опублікованих на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Читайте також:
порошенко
Декларація Петра Порошенка. Фото: скриншот

Орбан давав гроші Порошенку

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко отримав від угорського уряду понад 37 мільйонів гривень напередодні зустрічі з його очільником Віктором Орбаном.

У 2023 році Порошенко отримував доходи з двох джерел, основне з яких — Міністерство фінансів Угорщини. Звідти йому надійшло 37 млн 104 тисячі 440 гривень.

Згідно з декларацією, уряд Угорщини перерахував гроші Порошенку за тиждень до того, як він намагався виїхати за кордон на перемовини з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Тоді прикордонники не випустили нардепа з країни, оскільки українські спецслужби отримали інформацію, що його візит до Угорщини може бути використаний російськими ФСБ та ГРУ.

Пресслужба Порошенка не давала жодних пояснень, за що експрезидент України отримував кошти від уряду Угорщини.

Раніше ми повідомляли, що Представники партії "Європейська солідарність" в цілому мають набагато більше відряджень у статичному вимірі, ніж представники інших фракцій. Загальної проблеми, напевно, немає.

Нагадуємо, що експрезидент України Петро Порошенко хотів та став ініціатором зустрічі з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Тема запланованої розмови, що не відбулася, невідома.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров - 80x80

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі