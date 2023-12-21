Порошенко отримав від уряду Угорщини чималу суму, — НАЗК

Експрезидент України Петро Порошенко. Фото: УНІАН

У 2023 році колишній президент України Петро Порошенко отримував кошти від Міністерства фінансів Угорщини. При цьому у пресслужбі експрезидента не пояснюють, за що лідер "Європейської солідарності" отримував гроші.

Про це стало відомо з даних, опублікованих на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Орбан давав гроші Порошенку

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко отримав від угорського уряду понад 37 мільйонів гривень напередодні зустрічі з його очільником Віктором Орбаном.

У 2023 році Порошенко отримував доходи з двох джерел, основне з яких — Міністерство фінансів Угорщини. Звідти йому надійшло 37 млн 104 тисячі 440 гривень.

Згідно з декларацією, уряд Угорщини перерахував гроші Порошенку за тиждень до того, як він намагався виїхати за кордон на перемовини з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Тоді прикордонники не випустили нардепа з країни, оскільки українські спецслужби отримали інформацію, що його візит до Угорщини може бути використаний російськими ФСБ та ГРУ.

Пресслужба Порошенка не давала жодних пояснень, за що експрезидент України отримував кошти від уряду Угорщини.

Раніше ми повідомляли, що Представники партії "Європейська солідарність" в цілому мають набагато більше відряджень у статичному вимірі, ніж представники інших фракцій. Загальної проблеми, напевно, немає.

Нагадуємо, що експрезидент України Петро Порошенко хотів та став ініціатором зустрічі з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Тема запланованої розмови, що не відбулася, невідома.