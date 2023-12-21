Порошенко получил от правительства Венгрии немалую сумму, — НАПК

Экспрезидент Украины Петр Порошенко. Фото: УНИАН

В 2023 году бывший президент Украины Петр Порошенко получал денежные средства от Министерства финансов Венгрии. При этом в пресс-службе экс-президента не объясняют, за что лидер "Европейской солидарности" получал деньги.

Об этом стало известно из данных, опубликованных на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

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Орбан давал деньги Порошенко

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко получил от венгерского правительства более 37 миллионов гривен в преддверии встречи с его главой Виктором Орбаном.

В 2023 году Порошенко получал доходы из двух источников, основной из которых — Министерство финансов Венгрии. Оттуда ему поступило 37 млн 104 тысячи 440 гривен.

Согласно декларации, правительство Венгрии перечислило деньги Порошенко за неделю до того, как он пытался выехать за границу на переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Тогда пограничники не выпустили нардепа из страны, поскольку украинские спецслужбы получили информацию, что его визит в Венгрию может использовать российские ФСБ и ГРУ.

Пресс-служба Порошенко не дала никаких объяснений, за что экспрезидент Украины получал средства от правительства Венгрии.

Ранее мы сообщали, что у представителей партии "Европейская солидарность" в целом гораздо больше командировок в статическом измерении, чем у представителей других фракций. Общей проблемы, наверное, нет.

Напомним, что экс-президент Украины Петр Порошенко хотел и стал инициатором встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Несостоявшаяся тема запланированного разговора неизвестна.