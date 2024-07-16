Ексрозвідник Червінський вийшов під заставу — 9 млн грн вніс Порошенко

Роман Червінський у суді. Фото Неллі Спіріна

Народний депутат, п’ятий президент України Петро Порошенко вніс повну суму застави в розмірі 9 мільйонів 84 тисяч гривень за ексрозвідника Романа Червінського. Колишнього в.о. командира однієї з частин Сил спецоперацій підозрюють у перевищенні службових повноважень, що призвело до обстрілу росіянами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині влітку 2022 року.

Про внесення застави Порошенко повідомив на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 16 липня.

Читайте також:

Допис Порошенка. Фото: скриншот

Порошенко заявив про внесення застави за Червінського

"Не міг чекати, тому вся застава у розмірі 9 мільйонів гривень за свободу Романа Червінського внесена ще вранці.

Сподіваюся, що після року знущань та незліченної кількості судових засідань — він сьогодні буде на волі", — написав нардеп.

Він також опублікував платіжну інструкцію на підтвердження внесення застави саме Благодійним фондом Порошенка.

Платіжна інструкція. Фото: Петро Порошенко/Facebook

Нагадаємо, 24 квітня Служба безпеки України затримала колишнього в.о. командира одного із підрозділів ССО Романа Червінського. Він вважається причетним до невдалої операції, яка завершилася російським ударом по аеродрому під Кропивницьким.

Раніше ми писали, що колишній в.о. командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський, якого затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому "Канатове", заявив про політичний тиск.

15 липня апеляційний суд Кропивницького розглянув клопотання адвокатів полковника СБУ Романа Червінського і погодився відпустити його під заставу у 9 млн 84 тис. гривень: гроші треба внести до 4 серпня.