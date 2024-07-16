Эксразведчик Червинский вышел под залог — 9 млн грн внес Порошенко

Роман Червинский в суде. Фото Нелли Спирина

Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко внес полную сумму залога в размере 9 миллионов 84 тысячи гривен за экс-разведчика Романа Червинского. Бывшего и. о. командира одной из частей Сил спецопераций подозревают в превышении служебных полномочий, что привело к обстрелу россиянами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года.

О внесении залога Порошенко сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 16 июля.

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Порошенко заявил о внесении залога за Червинского

"Не мог ждать, поэтому весь залог в размере 9 миллионов гривен за свободу Романа Червинского внесен еще утром.

Надеюсь, что после года издевательств и бесчисленного количества судебных заседаний он сегодня будет на свободе", — написал нардеп.

Он также опубликовал платежную инструкцию в подтверждение внесения залога именно Благотворительным фондом Порошенка.

Платежная инструкция. Фото: Петр Порошенко/Facebook

Напомним, 24 апреля Служба безопасности Украины задержала бывшего и. о. командира одного из подразделений ССО Романа Червинского. Он считается причастным к неудачной операции, завершившейся российским ударом по аэродрому под Кропивницким.

Раньше мы писали, что бывший и. о. командира одной из частей Сил спецоперации Роман Червинский, которого задержали по делу о ракетном обстреле россиянами аэродрома "Канатово", заявил о политическом давлении.

15 июля апелляционный суд Кропивницкого рассмотрел ходатайство адвокатов полковника СБУ Романа Червинского и согласился отпустить его под залог в 9 млн 84 тыс. гривен: деньги нужно внести до 4 августа.