Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Порошенко внес 9 миллионов гривен залога за экс-разведчика Червинского arrow

Порошенко внес 9 миллионов гривен залога за экс-разведчика Червинского

16 июля 2024 17:57
Галина Шподарева - редактор
Эксразведчик Червинский вышел под залог — 9 млн грн внес Порошенко
Роман Червинский в суде. Фото Нелли Спирина
Галина Шподарева - редактор

Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко внес полную сумму залога в размере 9 миллионов 84 тысячи гривен за экс-разведчика Романа Червинского. Бывшего и. о. командира одной из частей Сил спецопераций подозревают в превышении служебных полномочий, что привело к обстрелу россиянами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года.

О внесении залога Порошенко сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 16 июля.

Читайте также:
Порошенко внес 9 миллионов гривен залога за эксразведчика Червинского - фото 1
Сообщение Порошенко. Фото: скриншот

Порошенко заявил о внесении залога за Червинского 

"Не мог ждать, поэтому весь залог в размере 9 миллионов гривен за свободу Романа Червинского внесен еще утром.
Надеюсь, что после года издевательств и бесчисленного количества судебных заседаний он сегодня будет на свободе", — написал нардеп.

Он также опубликовал платежную инструкцию в подтверждение внесения залога именно Благотворительным фондом Порошенка.

Возможно, это изображение отрывной талон и текст
Платежная инструкция. Фото: Петр Порошенко/Facebook

Напомним, 24 апреля Служба безопасности Украины задержала бывшего и. о. командира одного из подразделений ССО Романа Червинского. Он считается причастным к неудачной операции, завершившейся российским ударом по аэродрому под Кропивницким.

Раньше мы писали, что бывший и. о. командира одной из частей Сил спецоперации Роман Червинский, которого задержали по делу о ракетном обстреле россиянами аэродрома "Канатово", заявил о политическом давлении.

15 июля апелляционный суд Кропивницкого рассмотрел ходатайство адвокатов полковника СБУ Романа Червинского и согласился отпустить его под залог в 9 млн 84 тыс. гривен: деньги нужно внести до 4 августа.

Петр Порошенко война разведка суд военные залог война в Украине обвинение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля