Лубінець розповів, як діти-сироти стали прикриттям для близьких родичів посадовців Києва

Діти сідають в потяг. Ілюстративне фото: УНІАН

Діти-сироти та ті, хто лишилися без батьківського піклування, стали прикриттям для близьких родичів київських посадовців. Вони намагаються нелегально виїхати за кордон, щоб уникнути мобілізації.

Про це розповів омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець у середу, 3 липня.

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Розслідування Офісу Омбудсмена

Працівники Офісу Омбудсмана виявили, що працівники Служби у справах дітей та сім'ї міста Києва і Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва залучили своїх родичів для супроводу дітей за кордон.

У березні 2022 року, під час активних бойових дій біля Києва, 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва, у тому числі діти-сироти та ті, хто опинився у складних життєвих обставинах, були евакуйовані разом із 20 особами до колишнього молодіжного табору у місті Вупперталь, Німеччина. Працівники Офісу Омбудсмена відвідали кілька закладів за кордоном під час моніторингових візитів, зокрема вищезазначений табір. Проте їх не пустили туди з причини відсутності супроводу від української сторони. Виявилося, що всі діти перебувають під опікою німецьких органів.

"За інформацією німецьких супроводжуючих, з початку евакуації було 55 дітей, проте відповідно до наказу директора Центру до Німеччини евакуювали 68. Запитання — а де 13 дітей? Моніторингова група так і не змогла перевірити ці дані через ненадання інформації", — йдеться в повідомлені.

Працівники Офісу Омбудсмена здійснили візити до Служби у справах дітей та сім'ї міста Києва і Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 Києва з метою з'ясування обставин евакуації, ознайомлення з відповідними документами та зустрічі з керівництвом.

Виявилося, що керівництво не має достатньої інформації про ситуацію у закладі. В Службі та Центрі відсутні копії або будь-які документи щодо умов перебування дітей під опікою німецької сторони.

Чому так вийшло

Під час евакуації в офіційних документах з'явилися люди, які не мають відношення до цієї сфери і деякі з них лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі навіть не мали жодного досвіду роботи. Зокрема, серед них виявилися близькі родичі керівника Служби у справах дітей та сім'ї міста Києва та керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва. Серед інших супроводжуючих є ще чотири особи, чиї мотиви для виїзду вимагають додаткового вивчення.

Кожен з чоловіків, що супроводжував дітей, звільнився з роботи після перебування за кордоном і досі не повернувся до України. Проте адміністрація Служби у справах дітей та сім'ї міста Києва не включала цю інформацію до порядку денного на нарадах або у звітах. Тим не менш, вони та керівник Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва продовжували відвідувати Вупперталь у робочих відрядженнях, щоб зустрітися зі своїми близькими родичами.

В одного з керівників не має звіту про ці робочі відрядження, тоді як у іншого в звіті відсутня інформація про проблеми дітей, німецьку опіку або звільнення українських супроводжуючих.

У 2024 році Офіс Омбудсмена з прав людини дізнався, що учні Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 у Києві більше не мають українського супроводу. Тепер доступ до них потрібно отримувати через німецьку сторону, яка діяла відповідно до власного законодавства.

Що буде далі

Лубінець вже направив листи до Офісу Генпрокурора, Нацполіції, Міністерства соціальної політики, Національної служби соціального захисту, та КМДА. У них він надав усі виявлені факти.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у російському полоні досі перебувають понад 14 тисяч українських громадян.

Нагадаємо, Лубінець заявив, що понад 19 500 дітей було вивезено з України на територію Російської Федерації окупаційними силами.