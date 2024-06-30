Лубінець розповів, скільки українців наразі у полоні в Росії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

Понад 14 тисяч українських громадян досі перебувають у російському полоні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що робота з їхнього повернення є найскладнішою.

Про це Лубінець розповів у коментарі Інтерфакс-Україна.

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"Повертаючи три категорії громадян України — це діти, військовополонені, цивільні — саме щодо цивільних це найскладніша робота", — сказав Уповноважений ВР.

За словами Лубінця, у випадку цивільних йдеться саме про повернення, а не обмін — це найскладніше, оскільки якихось додаткових впливів на Росію в України напряму немає.

"У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес", — уточнив він.

Також Україна докладає всіх зусиль для повернення майже 20 тис. дітей і десятків тисяч людей, які вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 28 червня з російського полону вдалося повернути десятьох цивільних українців. Серед них був заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

Також Зеленський опублікував фото повернення українців із російського полону.

Крім того, вчора обміняли наукову співробітницю художнього музею в Горлівці Олену Пех, яка перебувала у полоні шість років.