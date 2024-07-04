Лубинец рассказал, как дети-сироты стали прикрытием для близких родственников чиновников Киева

Дети садятся в поезд. Иллюстративное фото: УНИАН

Дети-сироты и оставшиеся без родительской опеки стали прикрытием для близких родственников киевских чиновников. Они пытаются нелегально уехать за границу во избежание мобилизации.

Об этом рассказал Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец в среду, 3 июля.

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Расследование Офиса Омбудсмена

Сотрудники Офиса Омбудсмана обнаружили, что работники Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева привлекли своих родственников для сопровождения детей за границу.

В марте 2022 года, во время активных боевых действий возле Киева, 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева, в том числе дети-сироты и оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, были эвакуированы вместе с 20 лицами к прежнему молодежный лагерь в городе Вупперталь, Германия. Сотрудники Офиса Омбудсмена посетили несколько заведений за рубежом во время мониторинговых визитов, в частности, вышеупомянутый лагерь. Однако их не пустили туда из-за отсутствия сопровождения от украинской стороны. Оказалось, что все дети находятся на попечении немецких органов.

"По информации немецких сопровождающих, с начала эвакуации было 55 детей, однако согласно приказу директора Центра в Германию эвакуировали 68. Вопрос — а где 13 детей? Мониторинговая группа так и не смогла проверить эти данные из-за непредоставления информации", — говорится в сообщении.

Сотрудники Офиса Омбудсмена посетили Службу по делам детей и семьи города Киева и Центр социально-психологической реабилитации детей №1 Киева с целью выяснения обстоятельств эвакуации, ознакомления с соответствующими документами и встречи с руководством.

Оказалось, что у руководства нет достаточной информации о ситуации в заведении. В Службе и Центре отсутствуют копии или какие-либо документы об условиях пребывания детей на попечении немецкой стороны.

Почему так получилось

Во время эвакуации в официальных документах появились люди, не имеющие отношения к этой сфере и некоторые из них только за день до этого стали работниками заведений, а некоторые даже не имели опыта работы. Среди них оказались близкие родственники руководителя Службы по делам детей и семьи города Киева и руководителя Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева. Среди других сопровождающих еще четыре человека, чьи мотивы для выезда требуют дополнительного изучения.

Каждый из мужчин, сопровождавший детей, уволился с работы после пребывания за границей и до сих пор не вернулся в Украину. Однако администрация Службы по делам детей и семьи Киева не включала эту информацию в повестку дня на совещаниях или в отчетах. Тем не менее они и руководитель Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева продолжали посещать Вупперталь в рабочих командировках, чтобы встретиться со своими близкими родственниками.

У одного из руководителей нет отчета об этих рабочих командировках, тогда как у другого в отчете отсутствует информация о проблемах детей, немецкой опеке или увольнении украинских сопровождающих.

В 2024 году Офис Омбудсмена по правам человека узнал, что у учащихся Центра социально-психологической реабилитации детей №1 в Киеве больше нет украинского сопровождения. Теперь доступ к ним нужно получать через действовавшую в соответствии с собственным законодательством немецкую сторону.

Что будет дальше

Лубинец уже направил письма в Офис Генпрокурора, Нацполицию, Министерство социальной политики, Национальную службу социальной защиты и КГГА. В них он предоставил все выявленные факты.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в российском плену до сих пор находятся более 14 тысяч украинских граждан.

Напомним, Лубинец заявил, что более 19 500 детей были вывезены из Украины на территорию Российской Федерации оккупационными силами.