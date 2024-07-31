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Посилення захисту неба та пакет військової допомоги від США — вечірнє звернення Зеленського

31 липня 2024 20:50
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Звернення Зеленського 31 липня — про що сказав Президент
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У ніч на середу, 31 липня, сили ППО збили майже 90 дронів типу "Шахед". Українські захисники показали дуже гарний результат у відбитті російської атаки.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час традиційного звернення до українців.

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Захист неба

Зеленський наголосив, що зараз важливо посилити захист українського неба.

Глава держави підкреслив, Силам оборони потрібні системи ППО та далекобійна зброя.

"Російський терор має програвати щоразу, коли окупант намагається зламати життя в Україні", — підкреслив він.

Безпекові угоди

Зеленський додав, що також обговорив підготовку до нових домовленостей з партнерами, зокрема щодо безпекових угод.

За його словами, у серпні має початися підготовка, а вже восени має бути результат.

Допомога від США

Глава держави також подякував Сполученим Штатам за оголошений напередодні пакет підтримки.

Він зазначив, що пакет містить те, що завжди у дефіциті.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня ворог завдав найбільш масової атаки ударними дронами на Україну за всю війну.

Ціллю росіян був Київ, проте їм не вдалося досягти бажаного.Завдяки роботі ППО всі ворожі цілі були збиті.

На Київщині постраждалих серед населення немає, однак пошкоджено 13 приватних будинків.

Володимир Зеленський США вибух безпілотники обстріли ППО дрон Шахід-136 президент дрони безпека ракетний удар Шахед

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