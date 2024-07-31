Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Усиление защиты неба и пакет военной помощи от США — вечернее обращение Зеленского arrow

Усиление защиты неба и пакет военной помощи от США — вечернее обращение Зеленского

31 июля 2024 20:50
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Обращение Зеленского 31 июля — о чем сказал Президент
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В ночь на среду, 31 июля, силы ПВО сбили почти 90 дронов типа "Шахед". Украинские защитники показали очень хороший результат в отражении российской атаки.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного обращения к украинцам.

Читайте также:

Защита неба

Зеленский подчеркнул, что сейчас важно усилить защиту украинского неба.

Глава государства отметил, что силам обороны нужны системы ПВО и дальнобойное оружие.

"Российский террор должен проигрывать всякий раз, когда оккупант пытается сломать жизнь в Украине", — сказал он.

Соглашения по безопасности

Зеленский добавил, что также обсудил подготовку к новым договоренностям с партнерами, в частности относительно соглашений по безопасности.

По его словам, в августе должна начаться подготовка, а уже осенью должен быть результат.

Помощь от США

Глава государства также поблагодарил Соединенные Штаты за объявленный накануне пакет поддержки.

Он отметил, что пакет содержит то, что всегда находится в дефиците.

Напомним, в ночь на 31 июля враг нанес наиболее массовую атаку ударными дронами на Украину за всю войну.

Целью россиян был Киев, однако им не удалось достичь желаемого. Благодаря работе ПВО все вражеские цели были сбиты.

В Киевской области пострадавших среди населения нет, однако повреждены 13 частных домов.

Владимир Зеленский США взрыв беспилотники обстрелы ПВО дрон Шахид-136 президент дроны безопасность ракетный удар Шахед

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом