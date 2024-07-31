Обращение Зеленского 31 июля — о чем сказал Президент

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В ночь на среду, 31 июля, силы ПВО сбили почти 90 дронов типа "Шахед". Украинские защитники показали очень хороший результат в отражении российской атаки.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного обращения к украинцам.

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Защита неба

Зеленский подчеркнул, что сейчас важно усилить защиту украинского неба.

Глава государства отметил, что силам обороны нужны системы ПВО и дальнобойное оружие.

"Российский террор должен проигрывать всякий раз, когда оккупант пытается сломать жизнь в Украине", — сказал он.

Соглашения по безопасности

Зеленский добавил, что также обсудил подготовку к новым договоренностям с партнерами, в частности относительно соглашений по безопасности.

По его словам, в августе должна начаться подготовка, а уже осенью должен быть результат.

Помощь от США

Глава государства также поблагодарил Соединенные Штаты за объявленный накануне пакет поддержки.

Он отметил, что пакет содержит то, что всегда находится в дефиците.

Напомним, в ночь на 31 июля враг нанес наиболее массовую атаку ударными дронами на Украину за всю войну.

Целью россиян был Киев, однако им не удалось достичь желаемого. Благодаря работе ПВО все вражеские цели были сбиты.

В Киевской области пострадавших среди населения нет, однако повреждены 13 частных домов.