Как облегчить адаптацию ребенка к школе в начале учебного года — советы Минздрава

Дети в метрошколе. Фото: Харьковский городской совет

Возвращение ребенка в школу, адаптация к коллективу и нагрузка может вызвать у ребенка стресс в начале учебного года. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о том, как поддержать ребенка в сентябре.



Советы опубликованы на сайте Минздрава.

Здоровье ребенка: физическое и психическое

Родителям школьников советуют быть внимательными к самочувствию ребенка как физического, так и психического. Не пренебрегать профилактическими медицинскими обследованиями: анализы крови и мочи, консультации врачей.

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"С началом обучения для школьников резко изменится уровень нагрузки, и тело ребенка должно его выдержать. Иммунная система детей под действием хронического стресса может быть уязвима, поэтому лучше заранее выявить уязвимые места и предотвратить серьезные проблемы со здоровьем", — советуют в Минздраве.

Детям младших классов возможно сложно переносить несколько часов разлуки с близкими. Психолог Светлана Ройз советует подготовить поддерживающие записки и первые недели сентября вкладывать их в рюкзак ребенку. Можно договориться о времени, когда их открывать: во время второго перерыва, в бомбоубежище или когда загрустит.

Для детей всех возрастов можно подготовить тунеядцы, игрушки и т. д., чего можно было бы касаться или сжимать в руке в случае волнения.

Режим дня

Чтобы сон ребенка был непрерывным и крепким, советуют следующее:

выключать телевизор и все экраны за час до сна;

практиковать ритуал расслабления перед сном: слушать умиротворяющую музыку, читать книгу;

ежедневно ложиться спать в одно и то же время;

добавить в жизнь ежедневную физическую активность: утренняя зарядка, прогулка или танцы, йога, бег и т. п.;

следить за питанием.

Питание

Основу рациона ребенка должны составлять сезонные фрукты и овощи, продукты с высоким содержанием клетчатки, полезные жиры. Употребление сладких продуктов и напитков важно сократить.

Безопасность

"Зафиксируйте и проговорите с ребенком, где по дороге есть укрытие; договоритесь о том, что ребенок должен делать во время сирены, если идет, едет в транспорте, находится сам дома; как и когда выходит на связь с вами", — советуют психологи.

Общение и обучение

В Минздраве советуют обсудить с ребенком, как корректно обращаться с одноклассниками с инвалидностью или трудностями развития и поговорить о буллинге.

"Объясните, что если такое происходит рядом с ней или относительно нее, обязательно нужно рассказать об этом родителям и другим взрослым", — советуют специалисты.

Если в классе есть ребенок, потерявший близких, следует подготовить своего сына или дочь к толерантному общению.

Для тех, кто идет в школу не в первый раз, важно помнить, что летом происходит "откат" в знаниях. К этому присоединяется еще и стресс от ухудшающей память войны. Кроме того, влиять может и онлайн формат и отличия в программах обучения.

В Минздраве не советуют сразу перезагружать ребенка репетиторами, а лучше уделите внимание качественному сну и режиму дня. Это облегчит адаптационный период и когнитивные способности быстрее восстановятся.