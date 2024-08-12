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Пожежа на ЗАЕС — мер окупованого Енергодара прокоментував інцидент

12 серпня 2024 15:19
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Мер Енергодара пояснив, чи несе загрозу пожежа на Запорізькій АЕС
Пожежа у градирні Запорізької АЕС. Фото: соцмережі
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Спричинена у неділю, 11 серпня, пожежа на Запорізькій атомній електростанції може бути провокацією російських військ. Водночас серйозних негативних наслідків через займання не буде. 

Про це заявив мер Енергодара Дмитро Орлов в коментарі "Радіо.Свобода" у понеділок, 12 серпня. 

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Посадовець заявив, що градирні, де сталася пожежа, використовувались для додаткового охолодження сирої води у водоймі-охолоджувачі для реакторів станції. Вони зазвичай працюють влітку під час роботи великої кількості апаратів, і вже деякий час не функціонують.

"Через те, що всі реактори в холодному стані, там горіти взагалі нема нічому. Якщо окупанти туди щось не нанесли, що може горіти. Там виключно метал та залізобетон. Тому фізично там займатись було нічому", — сказав мер.

За його словами, серйозних наслідків там точно не може бути, оскільки всі реактори розташовані на великій відстані один від одного.

"До них досить суттєва відстань — близько кілометра до найближчого енергоблока. Тому з погляду якихось ядерних радіаційних небезпек, їх немає. Радіаційний фонд зараз у нормі, такий, який і був до цього моменту", — поінформував Орлов.

Пожежа на ЗАЕС — що відомо

Нагадаємо, у неділю ввечері, 11 серпня, російські солдати влаштували пожежу в градирні Запорізької атомної електростанції. Делегати МАГАТЕ заявили, що бачили темний дим після вибухів, а працівники станції повідомили про нібито "атаку безпілотника".

пожежа заес
Пожежа у градирні Запорізької АЕС. Джерело: скриншот

У понеділок, 12 серпня, пожежа припинилася, а радіаційний фон лишився в нормі. На тлі ядерної небезпеки австрійський канцлер Карл Негаммер закликав "негайно розпочати переговори"

російські війська пожежа Україна Енергодар ЗАЕС окупація війна в Україні

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