Мэр Энергодара объяснил, несет ли угрозу пожар на Запорожской АЭС

Пожар в градирне Запорожской АЭС Фото: соцсети

Произошедший в воскресенье, 11 августа, пожар на Запорожской атомной электростанции может быть провокацией российских войск. В то же время, серьезных негативных последствий из-за возгорания не будет.

Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в комментарии "Радио.Свобода" в понедельник, 12 августа.

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Чиновник заявил, что градирни, где произошел пожар, использовались для дополнительного охлаждения сырой воды в водоеме-охладителе для реакторов станции. Они обычно работают летом во время работы большого количества аппаратов, и уже некоторое время не функционируют.

"Из-за того, что все реакторы в холодном состоянии, там гореть вообще нечему. Если оккупанты туда не принесли что-то, что может гореть. Там исключительно металл и железобетон. Поэтому физически там загораться было нечему", — сказал мэр.

По его словам, серьезных последствий там точно не может быть, поскольку все реакторы расположены на большом расстоянии друг от друга.

"До них достаточно существенное расстояние — около километра до ближайшего энергоблока. Поэтому с точки зрения каких-либо ядерных радиационных опасностей, их нет. Радиационный фонд сейчас в норме, такой, какой и был до этого момента", — проинформировал Орлов.

Пожар на ЗАЭС — что известно

Напомним, в воскресенье вечером, 11 августа, российские солдаты устроили пожар в градирне Запорожской атомной электростанции. Делегаты МАГАТЭ заявили, что видели темный дым после взрывов, а работники станции сообщили о якобы "атаке беспилотника".

Пожар в градирне Запорожской АЭС Источник: скриншот

В понедельник, 12 августа, пожар прекратился, а радиационный фон остался в норме. На фоне ядерной опасности австрийский канцлер Карл Нехаммер призвал "немедленно начать переговоры".