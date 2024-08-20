У Тернополі триває гасіння пожежі на атакованому об'єкті

Пожежники ліквідовують вогонь у Тернополі на промисловому об'єкті. Фото: ДСНС

У Тернополі станом на 10:43, 20 серпня, досі триває ліквідація вогню, який виник на промисловому об'єкті після ворожої атаки. З'явилися перші кадри з місця події.

Фото роботи пожежників 20 серпня оприлюднила Державна служба надзвичайних ситуацій.

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Пожежники гасять вогонь. Фото: ДСНС України

Про загоряння на промисловому об'єкті у Тернополі служба ДСНС отримала повідомлення о 03:00 ранку 20 серпня. До гасіння залучили понад 90 надзвичайників, 21 одиницю техніки та два пожежні потяги.

Рятувальники гасять сильну пожежу. Фото: ДСНС України

Відомо, що до гасіння залучали команду рятувальників не лише з Тернополя, а й зі Львова.

Пожежник на пошкодженому об'єкті. Фото: ДСНС України

За останніми повідомленнями ДСНС, пожежу локалізували, проте гасіння триває досі. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Атака на Тернопіль 20 серпня

Нагадаємо, що вночі, 20 серпня, росіяни атакували в Тернополі промисловий об'єкт. Ворог влучив в одну з ємностей, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. Мер Тернополя Сергій Надал порекомендував містянам кількох житлових масивів обмежити перебування на вулиці та щільно зачинити вікна й двері вдома.

У мережі ширилась інформація про перевищення допустимого рівня забрудненості повітря, проте цю інформацію офіційно заперечили.