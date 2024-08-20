В Тернополе продолжается тушение пожара на атакуемом объекте

Пожар тушили 90 спасателей — появились кадры с места прилета в Тернополе
В Тернополе по состоянию на 10:43, 20 августа, продолжается ликвидация огня, возникшего на промышленном объекте после вражеской атаки. Появились первые кадры с места происшествия.
Фото работы пожарных 20 августа обнародовала Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
Фото последствий попадания в Тернополе
О возгорании на промышленном объекте в Тернополе служба ГСЧС получила сообщение в 03:00 утра 20 августа. К тушению привлекли более 90 чрезвычайников, 21 единицу техники и два пожарных поезда.
Известно, что к тушению привлекали команду спасателей не только из Тернополя, но и из Львова.
По последним сообщениям ГСЧС, пожар локализовали, однако тушение продолжается до сих пор. Предварительно жертв и пострадавших нет.
Атака на Тернополь 20 августа
Напомним, что ночью, 20 августа, россияне атаковали в Тернополе промышленный объект. Враг попал в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы. Мэр Тернополя Сергей Надал порекомендовал горожанам нескольких жилых массивов ограничить пребывание на улице и плотно закрыть окна и двери дома.
В сети распространялась информация о превышении допустимого уровня загрязненности воздуха, однако эта информация официально отрицалась.
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