В Тернополе продолжается тушение пожара на атакуемом объекте

Пожарные ликвидируют огонь в Тернополе на промышленном объекте. Фото: ГСЧС

В Тернополе по состоянию на 10:43, 20 августа, продолжается ликвидация огня, возникшего на промышленном объекте после вражеской атаки. Появились первые кадры с места происшествия.

Фото работы пожарных 20 августа обнародовала Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

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Пожарные тушат огонь. Фото: ГСЧС Украины

О возгорании на промышленном объекте в Тернополе служба ГСЧС получила сообщение в 03:00 утра 20 августа. К тушению привлекли более 90 чрезвычайников, 21 единицу техники и два пожарных поезда.

Спасатели тушат сильный пожар. Фото: ГСЧС Украины

Известно, что к тушению привлекали команду спасателей не только из Тернополя, но и из Львова.

Пожарный на поврежденном объекте. Фото: ГСЧС Украины

По последним сообщениям ГСЧС, пожар локализовали, однако тушение продолжается до сих пор. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Атака на Тернополь 20 августа

Напомним, что ночью, 20 августа, россияне атаковали в Тернополе промышленный объект. Враг попал в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы. Мэр Тернополя Сергей Надал порекомендовал горожанам нескольких жилых массивов ограничить пребывание на улице и плотно закрыть окна и двери дома.

В сети распространялась информация о превышении допустимого уровня загрязненности воздуха, однако эта информация официально отрицалась.